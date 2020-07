Jason Derulo, Puri & Jhorrmountain – Coño: ascolta e leggi il testo e la traduzione del singolo

Testo Cono di Jason Derulo

[Intro: Derulo & Jhorrmountain]

Jason Derulo

Puri on the beat

Puri, puri on the

Coño

[Rit: Derulo]

Right, left, drip, splash

[1a Strofa: Derulo]

Come take a lick ‘pon tha lolli, yeah

Would dat ass fit in the ‘Rari? Nah

Let me take a bite of that nani, yeah

You know what I heard?

[Pre-Rit.: Derulo]

You got that bomb, bomb, bomb, bomb, yeah

Bomb, bomb, bomb, bomb, yeah

Bomb, bomb, bomb, bomb, yeah

[Rit.: Derulo & Adje]

Right, left, drip, coño

Coño

Zet het in de coño, got me sayin’ coño

Right, left, drip, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Coño, zet het in de coño, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Got me sayin’ (Coño)

Right, left, drip, splash

[2a Strofa: Derulo]

Drink it off your body, girl

Tequila, sex and lime (Tequila)

I know you like to party, girl

So I’m not wastin’ time, oh

Baby, give me lip, yeah, yeah (Yeah, yeah)

Serve me for the tip, yeah, yeah (Yeah, yeah)

Hershey like to kiss, yeah, yeah (Yeah, yeah)

You know what I heard?

[Pre-Rit.: Derulo]

You got that bomb, bomb, bomb, bomb, yeah

Bomb, bum, bomb, bomb, yeah (Baby)

Bomb, bomb, bomb, bomb, yeah

[Chorus: Jason Derulo & Adje]

Right, left, drip, coño

Coño

Zet het in de coño, got me sayin’ coño

Right, left, drip, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Coño, (Damn girl) zet het in de coño, coño

Coño (Coño), coño (Coño)

Got me sayin’ (Coño)

Right, left, drip, splash

[Outro: Derulo]

Bring that bitch back

Coño

Damn girl

(Coño) Coño





La traduzione in italiano di Coño





[Intro]

Jason Derulo

Puri on the beat

Puri, puri on the

Cavolo

[Rit.]

Destra, sinistra, gocciolio, splash [Nota: Questo è un riferimento al famoso balletto degli utenti di TikTok associato alla versione originale in olandese di “Coño” del 2017, prodotta da Puri e interpretata da Adje & Jhorrmountain.]

[1a Strofa]

Vieni a dare una leccata al lecca lecca, sì

Quel culo starebbe bene nella Ferrari? Nah

Lascia che dia un morso a quella vagi*a, sì

Sai cosa ho sentito?

[Pre-Rit.]

Hai quella bomba, bomba, bomba, bomba, sì

Bomba, bomba, bomba, bomba, sì

Bomba, bomba, bomba, bomba, sì

[Rit.]

Destra, sinistra, gocciolio, ca**o

Cavolo

Mettilo nel ca**o, mi hai fatto dire ca**o

Destra, sinistra, gocciolio, ca**o

Ca**o (Ca**o), Ca**o (Ca**o)

Ca**o, mettilo nel ca**o, ca**o

Ca**o (Ca**o), Ca**o (Ca**o)

Mi hai fatto dire (Ca**o)

Destra, sinistra, gocciolio, splash

[2a Strofa]

Bevo dal tuo corpo, ragazza

Tequila, lime e sesso (Tequila)

So che ti piace divertirti, ragazza

Quindi non sto perdendo tempo, oh

Baby, dammi le labbra, sì, sì (Sì, sì)

Al mio servizio per la mancia, sì, sì (Sì, sì)

Ho sentito che ti piace baciare, sì, sì (Sì, sì)

Sai cosa ho sentito?

[Pre-Rit.]

Hai quella bomba, bomba, bomba, bomba, sì

Bomba, barbone, bomba, bomba, sì (piccola)

Bomba, bomba, bomba, bomba, sì

[Rit.]

Destra, sinistra, gocciolio, ca**o

Cavolo

Mettilo nel ca**o, mi hai fatto dire ca**o

Destra, sinistra, gocciolio, ca**o

Ca**o (Ca**o), Ca**o (Ca**o)

Ca**o (dannata ragazza), mettilo nel ca**o, ca**o

Ca**o (Ca**o), Ca**o (Ca**o)

Mi hai fatto dire (Ca**o)

Destra, sinistra, gocciolio, splash





[Outro]

Riporta quella tro*a

Ca**o

Dannata ragazza

Ca**o (Ca**o)

Audio e Lyric Video di Coño

Informazioni sulla canzone Coño

Dal 3 luglio 2020 è disponibile il nuovo virale singolo di Jason Derulo, che dopo il successo di Savage Love, tenta il bis con questa sorta di remix del brano omonimo, prodotto da Puri, originariamente interpretato da Jhorrmountain & Adje e pubblicato il 9 dicembre 2017.

Se Savage love utilizzava la contagiosa strumentale di Laxed di Jawsh 685, qui si fa utilizzo della strumentale della succitata canzone del 2017, divenuta virale su TikTok, social network in cui tanti utenti hanno condiviso video di un balletto che vediamo anche nel lyric video.

Dal punto di vista del testo è rimasto ben poco visto che questa nuova versione è caratterizzata da due strofe in inglese scritte e interpretate dal famoso ballerino e cantautore statunitense, idolo delle teenagers. Per il resto, beh, si tratta di un pezzo piuttosto esplicito e non aggiungo altro.

Per la cronaca, Coño non significa “cono gelato” ma è un termine spagnolo che sta a indicare una brutta parola, che potrei qui riportare come “cavolo”.