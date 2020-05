Katy Perry – Daisies: il testo e la traduzione del nuovo singolo

Il testo e la traduzione in italiano di Daisies (Margherite), singolo di Katy Perry rilasciato venerdì 15 maggio 2020. Il brano segue altri singoli rilasciati dal 2019 ai giorni nostri, vale a dire Never Really Over, Small Talk, Harleys In Hawaii e Never Worn White, dove ha rivelato di essere incinta.

Daisies: le parole di Katy Perry

È una canzone per tutti i sogni che hai fatto e tutte le cose che vuoi realizzare e forse hai avuto molto tempo per riflettere. Abbiamo avuto molto tempo per riflettere e per pensare anche alle cose che in passato davamo per scontate e al modo in cui cambieremo nel futuro. Questa canzone parla di farlo, di andare e realizzare i propri sogni e di non lasciare che qualcuno o qualcosa ostacoli il nostro cammino.

Il video di Daisies

Il video ufficiale che accompagna il brano, nella cui cover vediamo la cantante che sorride rilassata in un campo di margherite gialle, è stato diretto e prodotto da Liza Voloshin ed è online dalle sei del mattino (ora italiana) del 15 maggio.

Katy Perry – Daisies Testo e Traduzione

In aggiornamento

Told them your dreams, and they all started laughing

I guess you’re out of your mind ’til it actually happens

Hai raccontato loro i tuoi sogni, e tutti hanno cominciato a ridere

Mi sa che sei fuori di testa finché non succede davvero

I’m the small town

One in seven billion

Why can’t it be me?

Io sono la piccola città

Una su sette miliardi

Perché non posso essere io?

They told me I was out there, tried to knock me down

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

They said I’m going nowhere, tried to count me out

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ‘em change me

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies





Mi hanno detto che ero fuori, hanno cercato di distruggermi

Ho preso quei bastoni e quelle pietre, gli ho fatto vedere che potevo costruire una casa

Mi hanno detto che sono pazza, ma non lascerò mai che mi cambino

Finché non mi ricoprono di margherite, margherite, margherite

Hanno detto che non andrò da nessuna parte, hanno cercato di escludermi

Ho preso quei bastoni e quelle pietre, gli ho fatto vedere che potevo costruire una casa

Mi hanno detto che sono pazza, ma non lascerò mai che mi cambino

Finché non mi ricoprono di margherite, margherite, margherite

When did we all stop believing in magic?

Why did we put all our hopes in a box in the attic?

Quando abbiamo smesso di credere nella magia?

Perché abbiamo riposto tutte le nostre speranze in una scatola in soffitta?

I’m the long shot

I’m the Hail Mary

Why can’t it be me?

Sono l’azzardo

Sono l’Ave Maria

Perché non posso essere io?

I’m the small town

One in seven billion

Why can’t it be me?

Io sono la piccola città

Una su sette miliardi

Perché non posso essere io?

