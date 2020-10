Skinny – Blocco: testo e audio del nuovo singolo

Blocco è un singolo del rapper catanese Skinny, rilasciato il 21 ottobre 2020 in maniera indipendente: leggi il testo e ascolta la nuova canzone di questo emergente e giovane artista siciliano.

Dopo il successo delle recenti release Quatteri Freestyle e Bandolero, e la collaborazione con il concittadino Niko Pandetta sulle note di Le Sirene, il rapper Noà Magro, meglio conosciuto come Skinny, torna con questa interessante canzone, scritta con la collaborazione di Noà Magro, in arte TempoXso, che ha anche curato la produzione.

Skinny – Blocco testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Skinny baby, ah

Skinny, baby, dalle popolari (popolari)

contatto siciliano, sostanze particolari

uh, ho il futuro nelle mani e se non spacco con la trap continuo a vendere quintali

oh damn, nel blocco l’aria è calda

se giri con un Rol il mio frero te lo scavalla

Catania, sud Italia, lo faccio per mia mamma

piangeva in tribunale per la mia prima condanna

ho un fratello dentro e si farebbe altri dieci anni

perchè per ciò che ama non guarderebbe davanti

money, money, money e non riuscire mai a distrarci

e per la mia famiglia io sarei pronto a spararti

cr po (cr po), no cap (no cap)

assalto sti palazzi col gang (col gang)

ragazzacci nella Mercedes Benz

sono tutti con me (sono tutti con me)

Ora che posso

Oro e diamanti sul collo

prendiamo quello che è nostro

sono leggenda per strada e mi faccio le foto coi bimbi del blocco

sempre nello stesso posto

muri che piangono inchiostro

prego Gesù, Padre Nostro





che ce ne andremo dal blocco

la vita non ci ha dato molto

è più quello che ci ha tolto

ma siamo figli del blocco

sì, siamo figli del blocco

o resterà solo un ricordo?

per noi cresciuti qua sotto

per noi cresciuti nel blocco (per noi cresciuti nel blocco)

Amici sbandati, disadattati

figli della strada con l’odio negli occhi

amici sparati, morti ammazzati

storie di mafia vissute nei blocchi

voglia di evadere, come dal carcere

sta roba cotta che ci porta al margine

vite spezzate perchè non è facile

lacrime dentro ma non riesci a piangere

ma fra’, ora no, no (na, na, na)

voglia di fermarmi un secondo (na, na, na)

giuro che mi prenderò il mondo

questi non mi avranno mai morto

c’ho un diavolo in corpo, mi dice che posso, posso

e ‘ste Louboutin che porto

frate’, mi hanno benedetto (frate’, mi hanno benedetto)

Ora che posso

Oro e diamanti sul collo

prendiamo quello che è nostro

sono leggenda per strada e mi faccio le foto coi bimbi del blocco

sempre nello stesso posto

muri che piangono inchiostro

prego Gesù, Padre Nostro





che ce ne andremo dal blocco

la vita non ci ha dato molto

è più quello che ci ha tolto

ma siamo figli del blocco

sì, siamo figli del blocco

o resterà solo un ricordo?

per noi cresciuti qua sotto

per noi cresciuti nel blocco (per noi cresciuti nel blocco)





Ascolta su: