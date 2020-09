Niko Pandetta & Skinny – Le Sirene: video e testo della canzone

I catanesi Niko Pandetta e Skinny hanno unito le forze in Le Sirene, singolo rilasciato venerdì 4 settembre 2020: leggi il testo e guarda il video diretto da Graziano Piazza & Marco Photi.

Nasce come cantautore neomelodico, ma da qualche tempo Pandetta si è dato alla trap e all’urban, tanto in voga in Italia; la sua peculiarità è quella di unire due generi molto diversi tra loro (trap e neomelodico), un po’ come nella nuova orecchiabile canzone in oggetto, scritta e composta con Giuseppe Giocondo e impreziosita dalla collaborazione con il rapper siciliano Noà Magro, aka Skinny.

E a poche ore dalla release, il brano, che farà parte di un futuro progetto discografico, un ep di 9 tracce, che dovrebbe vedere luce in autunno, è letteralmente diventato virale. Forse questa conversione di Vincenzo non è stata gradita da tutti, che lo preferivano quando si cimentava nella musica neomelodica, ma non sono in pochi ad apprezzarlo anche in questa nuova veste.

Testo Le Sirene – Niko Pandetta & Skinny

[N. Pandetta]

Scappiamo dalle sirene

le sirene della polizia

pchhe giur a colp nun è mij

si so crisciut sul miezz a vij

tu

me tradit p trenta dnar

sti segret me port ind a bar, ya

chesta vit è tropp esagerat

c facess nu documentarj





miezz a vij alluccn de balcun

uagliun nun so crisciut e s sentn coccherun

e stann ancor dint o vic addo vennevm o fumm

e chiagnene angor si n’tenen e sord e restn a digiun, ya

baby mett e contant ind e collant

sal sul ngopp e machin important

ven cu me ca scappam da volant

e po fa ammor tutt a nott giur ca nun e mai stanc, no

e andiamo via (via)

sento le sirene sotto casa mia (casa mia)

luci blu che illuminano zona mia

corriamo che sta arrivando la polizia, ya

scappiamo dalle sirene

le sirene della polizia

pchhe giur a colp nun è mij

si so crisciut sul miezz a vij

le sirene fanno nino nino nino

sotto casa fanno nino nino nino

a Catania fanno nino nino nino

a Librino fanno nino nino nino

[Skinny]

Scappiamo dalle sirene

questa vita la prendiamo come viene

luci blu ci fanno correre in quartiere

ma non ho mai parlato ad un carabiniere (no mai), ye, ye

io sono carico carico

scompariamo in un attimo

faccio panico, panico

insieme a Niko su un attico

questi infami ci guardano ma non ci prenderanno

avevo zero nel piatto mo mangio tutto quanto

ma dio

non manderà nessuno a salvarci (no, no)

nati in guerra come dei soldati

nei tribunali siamo giudicati, ye





scappiamo dalle sirene

le sirene della polizia

ma ti giuro non è colpa mia

se son cresciuto male in questa via (in questa via)

[Pandetta]

Le sirene fanno nino nino nino

sotto casa fanno nino nino nino

a catania fanno nino nino nino

a librino fanno nino nino nino

ahahahah

le sirene fanno nino nino nino

sotto casa fanno nino nino nino

ma io sono ancora in giro, giro, giro

a catania fanno nino nino nino