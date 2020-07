Skinny – Quatteri Freestyle: guarda il video e leggi il testo del brano

Leggi il testo e ascolta e guarda il video di Quatteri Freestyle, singolo del rapper catanese Skinny, al secolo Noà Magro, rilasciato il 1 luglio 2020.

Rigorosamente in dialetto siciliano, il brano è stato scritto dal rapper e prodotto da Fresh Johnny, mentre la regia del filmato è di Marco Photi.

Skinny – Quatteri Freestyle testo

Skinny baby, ahi

Soddi nde taschi

Coca nde naschi

Stamu a cannila tu accura ca caschi

Semu ca squattra pi tuttu u viale e ciccamu questioni macari che facchi

Rici ca a fattu na para ri mbrogghi ma sicunnu mia tu ha fattu sulu mbracchi

Rici ca a fattu na para i canzuni ma sugnu iu megghiu su fazzu pinnacchi

Sugnu ammucciatu di tuttu e di tutti picchi i cristiani mi volunu mottu

Chiami o telefunu e viru u to nome ca fa controluci cu n Malu pippottu

Viri chi voi viri chi voi

Mangio seppiette e linguine allo scoglio

La tua famiglia ti chiede un consiglio

La mia famiglia mi volunu mottu





ak 47, chiama il giaguaro sto sette su sette

prezzi all’ingrosso non fotto con stecche con palle e con soldi senza le mazzette

Rais come in Arabia (come)

San Luca, Coca Calabria

Tutti lo sanno il contatto a Catania

Famiglia di sangue la razza italiana

Semu peri peri comu i cunigghi

Futtu mugghieri, spasciu famigghi

Canusciu chistiani ca scacciunu pinnuli

fannu bustini e ci ranu e to figghi

Non sugnu chistianu ri bona cuscenza

iu non mi sentu ri dari cunsigghi

A notti mi cuccu ndo lettu mi pigghiu u linzolu e mi sentu taliatu re sbirri

Soddi nde taschi

Coca nde naschi

Stamu a cannila tu accura ca caschi

Rici ca a casa tu teni u plutonio però quannnu u nesci tutti i ciuri laschi

Sacciu ca a sira ti stai chiusu a casa picchi non t accolli chiu mali cumpassi

Quannu o quatteri ti tonnunu restu tu si accussi babbu ca i soddi su fassi.





