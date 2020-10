J2LASTEU – Kush: testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Kush, singolo dell’emergente rapper J2LASTEU, pubblicato il 14 giugno 2019. Guarda il video che accompagna la contagiosa canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Ross.

In riferimento al titolo del brano, il Kush è una varietà di Cannabis indica originaria dell’Afghanistan, del Pakistan settentrionale e dell’India nordoccidentale. Il nome è stato preso dalla catena montuosa dell’Hindu Kush.

J2LASTEU – Kush Testo

Gros c’est des barres

Depuis tout p’tit on veut tout rafler comme Lionel

J’l’amène love hôtel pas de novotel j’veux être colonel

Sors la mass rajoute de la weed

Méchant de la ville

J’veux être en haut de la pyramide

T’es con ou t’es teubé

Bétom ou être au sommet

J’écoute leur son j’ai sommeil

J’veux briller le soleil

J’balance des rayons solaires

Manie les syllabes

J’veux toucher 10 fois + qu’ahmed sylla

Fais pas trop le canard

Sors plutôt tes canines

T’as l’air fatigué mon fréro donc prends des vitamines

Y’a des mines partout appelle pas de démineur

On va les laisser parce qu’on connait les positions par coeur

Et quel origine j’ai devine

Ta trouver gros t’es devin

J’veux Maeva et Delphine

Me sers surtout pas d’verre de vin

On ma dit gros t’es trop chaud

Rentre dans l’tas ouais c’est costaud

T’ea dans sa chatte mais t’es claustro

Normal que tu bandes plus trop





Et la Kush dans la mass

Quand Les douilles tombent toi tu ramasses

T’es le 6 J’suis le AS

Viens dans mon lit fais pas d’phases

Viens voir en moi tout est bresom

Les colis se récupèrent à Bruxelles

Dans les couilles callé est la ssecon

On s’fait pas péter même en bus merde

J’veux des sterling dollars euro

C’est ça qui m’rendra heureux

Pas besoin de super héro

Jamais je prendrais d’l’héro

Moi c’est J2 La Steu ou J2

Si j’t’aime bien t’as le plus gros pochton

Pas d’pilon pas de cc que d’la beuh

J’vais au casino et j’converti en jeton





La traduzione di Kush by J2LASTEU





Amico, è divertente

Fin da piccoli, volevamo vincere tutto come Lionel

La porto al love hotel, no Novotel, voglio fare il colonnello

Tiro fuori la cartina e aggiungo l’erba

Gangster dalla città

Voglio essere in cima alla piramide

Sei stupido o pazzo

O ti fai beccare o vai in cima

Ascolto le loro tracce e voglio dormire

Voglio far risplendere il sole

Mando raggi di sole

Elaboro le sillabe

Guadagnerò 10 volte di più della sillaba Ahmed

Non essere troppo bravo ragazzo

Meglio mostrare i denti

Sembri stanco, fratello mio, quindi prendi delle vitamine

Ci sono mine ovunque, non chiamare l’artificiere

Li lasciamo perché conosciamo le posizioni a memoria

E quale origine ho indovinato

Hai capito che sei un indovino

Voglio Maeva e Delphine

Non servirmi un bicchiere di vino

Mi hanno detto che sei troppo forte

?, sì, è dura

Ce l’hai nella sua fi*a ma sei claustrofobico

Normale che non diventi duro

E la Kush nella cartina

Quando i bossoli cadono, tu li raccogli

Tu sei il numero sei, io sono l’AS

Vieni nel mio letto, non preoccuparti

Vieni a trovarmi, è buio

I pacchi vengono ritirati a Bruxelles

Nelle palle c’è la droga

Non ci scoreggiamo nemmeno nell’autobus di mer*a

Voglio sterline, dollari, euro

Questo è ciò che mi renderà felice

Non c’è bisogno di un supereroe

Non prenderò mai l’eroe

Io sono J2 La Steu o J2

Se mi piaci avrai la borsa più grande

No fumo, no coca, solo erba

Vado al casinò e converto in gettoni