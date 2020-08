Skinny – Bandolero: il testo e il video della canzone

Leggi il testo di Bandolero, singolo del rapper siciliano Skinny, ancora una volta prodotto da Giorgio Giannone, aka Fresh Johnny, e rilasciato in maniera indipendente il 5 agosto 2020.

Ascolta e guarda il video che accompagna questa interessante canzone del catanese Noà Magro, meglio conosciuto come Skinny, che arriva a poco più di un mese di distanza dal singolo Quatteri Freestyle.

Se l’ultima release era interamente in dialetto siciliano, in questo brano l’artista utilizza l’italiano e un pizzico di spagnolo, tanto in voga negli ultimi tempi. La regia del filmato è ancora una volta di Marco Photi.

Skinny – Bandolero testo

Bandolero

Por la calle solamente por dinero

Cocaina brucia come un habanero

È da solo ma sta formando un’impero

Bandolero

Bandolero (Bandolero)

Por la calle solamente por dinero (por dinero)

Cocaina brucia come un habanero (un habanero)

Vuole diventare il re di quest’impero (di quest’impero)

Bandolero

Invece di dare il cu*o fra mi sono fatto il cu*o

Fra’, mi sto facendo in quattro solo per il mio futuro

Questa chica muove il cu*o, oh mami, te lo giuro

Che diventeremo ricchi e non ci fermerà nessuno

Wraam, corro più forte

E lo sceriffo non ci prenderà

Uh damn, sfido la morte

Perché la vita qui niente ci da

Ma c’ho big racks nella tasca

Zero cash nella banca

Moncler nuova giacca

Mando 2000 a mamma

Ed anche sto mese c’è l’abbiamo fatta

Penso solamente che il frigo era vuoto

Ed io trascorrevo le giornate in piazza

Con la faccia bianca e gli occhi pieni d’odio





Skinny la plata, sono il tiburon

Uagliun ca plomo pensan all’onor

Sono il bandolero, tu solo un cabron (cabron)

Tuta acetata Marcelo Burlon

In questa corrida faccio il matador

Porqué tengo fuego, yo tengo calor

Sono siciliano, sono il salvador

Uscirò dal bando su un aventador

Bandolero (Bandolero)

Por la calle solamente per dinero

Cocaina brucia come un habanero (habanero)

Ma Il rispetto non si compra con i pesos (con i pesos)

Bandolero, uoh-uoh

Vida loca, vida loca (coca)

Coca, Coca, Coca Cola (coca)

Barcellona, Barcellona

Soldi verdi, soldi viola

Quindi stai muto, fra’, parlano i fatti

Io sono Skinny e ho più fame degli altri

Sognavo di stare su un’auto costosa

Ma non mi son svegliato su una Bugatti

Ora parlo in slang, tu non ci capisci

Non fot*i con me, per me non esisti

Pampero Moët, non siamo mai tristi

Non chiamarmi fre, non ci siamo mai visti

A Catania sono una leggenda

Qui c’è più neve dell Etna

Ci sono più armi del Vietnam (brrrrah)

Non c’ho i grammi, c’ho una serra

Ho un amico bandolero che c ha un buco nella gamba

Che fa tutto per quegli euro e porta l’erba dalla Spagna

Che c’ha l’odio dentro agli occhi e asciuga lacrime a sua mamma

Che c’ha le palle quadrate e non lo ferma una condanna

Damn, corro più forte

E lo sceriffo non ci prenderà

Uh damn, sfido la morte

Perché la vita qui niente ci da

Bandoleroo

Por la calle solamente per dinero

Cocaina brucia come un habanero

Vuole diventare il re di questo impero

Bandoleroo

Bandolero (Bandolero)

Por la calle solamente per dinero

Cocaina brucia come un habanero (habanero )

Vuole diventare il re di quest’impero (quest’impero)

Bandolero, uoh-uoh

(Bandolero, uoh-uoh-uoh-uoh por dinero)

(Bandolero, ya-ya-ya-ya-ya)

(Por dinero uoh-uoh-uoh-uoh-uoh)

Skinny baby





