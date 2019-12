Salmo – Salmo 23: audio e testo della nuova canzone

Salmo 23 è una delle due nuove canzoni proposte in Playlist Live, album di Salmo uscito il 6 dicembre 2019. Il testo e l’audio del nuovo brano, scritta di suo pugno e prodotta dal barese Luca Galeandro, in arte Strage. La canzone è suddivisa in due parti.

Il Salmo 23 è uno dei salmi più conosciuti e più letti dell’Antico Testamento. In esso, l’autore Davide descrive Dio come il suo pastore. Dio viene descritto nel ruolo di protettore e fornitore di alimento.

Salmo – Salmo 23 testo

Parte 1

Dormo sul divano

Con la canna in bocca, con i buchi in testa, dormo sul divano

La storia si ripete, toh chi si rivede, ma ci conosciamo?

Ma la tua faccia è familiare, sono la coscienza, fammi fare

Una foto da mostrare ai familiari, che magari muori

E non ti vedo più

Se questa è la mia festa, come mai ti diverti solo tu?

Non devi dare ascolto a queste persone, loro non sanno niente di te

Quelli che pensano solo al “come”, poi si dimenticano il perché

Scusa ma non me la sento, dopo questo giro scendo

Io sono esattamente quello che sembro

Fuori c’è il sole, ma piove dentro

Aspè, l’accendo

Prendo tempo, per quando occorre

Ballo un lento, mentre il sole sorge.





(Wuh)

Ehi fratè ne hai presa troppa

(Wuh)

Io c’ho il cuore che mi scoppia

(Wuh)

La senti questa mer*a quando droppa?

Beato Salmo che la ingroppa, beato me

(Ehi, ehi, ehi)

Beato me (ehi, ehi, ehi)

Beato me (ehi, ehi, ehi)

Senti che cantano tutti

Anche se i ritornelli sono brutti

Beato me.

Parte 2

Strage, bless

Brr, Lebon al mic

Ehi





Se vendi troppo, in Italia ti vanno contro

Partito dal bassofondo, la spinta all’estratto conto

Ma strano se te la tiri, ‘sta gente va su di giri

Un palo in cu*o, fachiri, vi mando a fare i facchini, ah

Quando indico la Luna, mi convinco che sei tu il rincoglionito

Perché guardi il dito

Si l’ho capito che il tuo disco è uscito

Ah, è un piacere, ah, per niente, ah, colpito, ah

E non sono l’unico, yeah

Ho fatto i soldi e sono lurido, yeah

Vestaglia come Big Lebowski, yeah

Esce il mio disco, e ca*zi vostri, yeah

‘Ste tipe mettono alla prova (alla prova)

Ma c’hai davanti Salmo Dovar (Salmo Dovar)

Fotte un caz*o della droga (della droga)

Le pistole e l’alta moda (alta moda)

Fotte un ca*zo ‘di sti platini (platini)

Numero 10 come Platini (Platini)

Spargi il verbo nel tuo barrio, uoh

Il primo rapper nello stadio, uoh

Gli amici tuoi chiaman la pula (brr, brr, brr, brr, brr)

Live da paura

La musica è una via di fuga, quindi va da se

Dovessi camminare nella valle oscura, non avrei paura, perché sei con me





