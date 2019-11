The Weeknd – Heartless: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

The Weeknd si definisce un senza cuore nel singolo Heartless, rilasciato mercoledì 27 novembre 2019 via XO (la sua etichetta discografica) e Republic Records.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova travolgente canzone, scritta con la collaborazione di Dre Moon, Carlo “Illangelo” Montagnese, Metro Boomin & Noah Sammak e prodotta da Illangelo, The Weeknd & Metro Boomin.

Qui Abel canta di essere una brutta persona, senza emozioni ma piena di soldi, donne, fama e con il vizio dello sballo. Egli evidenzia questo in particolar modo nel ritornello ed è diventato così a causa delle esperienze passate e forse anche a causa del troppo denaro e successo artistico. Quando nel ritornello parla di “Low Life”, probabilmente omaggia anche il brano di Future pubblicato a fine dicembre 2015, nel quale ha collaborato, che è stato certificato Oro e Platino in varie parti del mondo e il cui filmato vanta oltre mezzo miliardo di views.

The Weeknd – Heartless testo e traduzione [Significato]

[Intro]

(Sheesh)

I shouldn’t rush it

[Verse 1]

Never need a bitch, I’m what a bitch need (Bitch need)

Trying to find the one that can fix me

I’ve been dodgin’ death in the six speed

Amphetamine got my stummy feeling sickly

Yeah, I want it all now

I’ve been runnin’ through the pussy, need a dog pound

Hundred models getting faded in the compound

Trying to love me but they never get a pulse down

[Chorus]

Why? ‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ’cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ’cause I’m heartless

Said I’m heartless

Trying to be a better man, but I’m heartless

Never be a wedding plan for the heartless

Low life for life ’cause I’m heartless

[Verse 2]

Said I’m heartless

So much pussy, it be falling out the pocket

Metro Boomin turn this hoe into a moshpit

Tesla pill got me flying like a cockpit

Yeah, I got her watching

Call me up, turn that pussy to a faucet

Duffel bags full of drugs and a rocket

Stix drunk, but he never miss a target

Photoshoots, I’m a star now (Star)

I’m talkin’ Time, Rolling Stone, and Bazaar now (‘Zaar)

Sellin dreams to these girls with their guard down (What?)

Seven years, I’ve been swimming with the sharks now

[Chorus]

Why? ‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ’cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ’cause I’m heartless

Said I’m heartless

Trying to be a better man, but I’m heartless

Never be a wedding plan for the heartless

Low life for life ’cause I’m heartless





[Bridge]

I lost my heart and my mind

I try to always do right

I thought I lost you this time

You just came back in my life

You never gave up on me (Why don’t you?)

I’ll never know what you see (Why won’t you?)

I don’t do well when alone (Oh yeah)

You hear it clear in my tone

[Chorus]

‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ’cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ’cause I’m heartless

Said I’m heartless

Trying to be a better man, but I’m heartless

Never be a wedding plan for the heartless

Low life for life ’cause I’m heartless





(Diamine)

Non dovrei avere fretta

Non ho mai bisogno di una pu**ana, sono io ciò di cui una pu**ana ha bisogno

Provo a trovare quella che mi possa far mettere la testa a posto

Ho evitato la morte a sei marce

L’anfetamina ha fatto male allo stomaco [Nota: Le anfetamine sono stimolanti solitamente utilizzate per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Gli effetti collaterali negativi comprendono mal di stomaco e nausea. L’artista ne ha fatto uso definendola una stampella e sostenendo che nel disco d’esordio vi fossero canzoni lunghe e sconclusionate. A quanto sembra, ora non assume più questa sostanza.]

Sì, adesso voglio tutto

Ho esplorato la gattina [Nota: ovviamente intende la vagina], mi serve un canile

Centinaia di modelle sballate nel recinto

Provano ad amarmi, ma a nessuna interessa mai come mi sento

Perché? Perché sono senza cuore

E sono tornato alle mie abitudini perché sono senza cuore

Tutto questo denaro e tutto questa sofferenza mi hanno reso senza cuore

Balordo nella vita perché sono senza cuore

Ho detto che sono senza cuore

Provo ad essere un uomo migliore, ma sono senza cuore

Un senza cuore non progetta mai di sposarsi

Balordo nella vita perché sono senza cuore





Ho detto di essere senza cuore

Così tanta figa, che mi esce dalla tasca

Metro Boomin trasforma questa spazzatura in qualcosa di travolgente [Nota: Leland Tyler Wayne, in arte Metro Boomin, è un produttore di Saint Louis ed ha co-prodotto e co-scritto questa canzone]

La pillola Tesla mi ha fatto volare come una cabina di pilotaggio [Nota: qui non si riferisce allo scenziato Nikola Tesla, bensì a alle pillole di MDMA o Ecstasy, che hanno inciso il logo dell’omonimo costruttore americano di autoveicoli]

Sì, l’ho fatta guardare

Chiamami, trasformo quella figa in un rubinetto

Borsoni pieni di droga e un razzo

Stix ubriaco, ma non ha mai mancato un obiettivo [Nota: Stix è membro della label XO di The Weeknd]

Servizi fotografici, sono una star ora (Star)

Sto parlando di Time, Rolling Stone e Bazaar (‘Zaar)

Vendo sogni a queste ragazze con la guardia abbassata (Cosa?)

Per sette anni, sono stato a nuotare con gli squali [Nota: Nuotare con gli squali significa avere a che fare con persone pericolose]

Perché? Perché sono senza cuore

E sono tornato alle mie abitudini perché sono senza cuore

Tutto questo denaro e tutto questa sofferenza mi hanno reso senza cuore

Balordo nella vita perché sono senza cuore

Ho detto che sono senza cuore

Provo ad essere un uomo migliore, ma sono senza cuore

Un senza cuore non progetta mai di sposarsi

Balordo nella vita perché sono senza cuore

Ho perso il cuore e la testa

Cerco di fare sempre la cosa giusta

Questa volta pensavo di averti persa

Sei appena tornato nella mia vita [Nota: Qui fa probabilmente riferimento alla relazione di Abel che si riaccende con Bella Hadid. Mentre i due si sono lasciati numerose volte in precedenza, sono tornati insieme nell’agosto 2018. Al momento dell’uscita di questa canzone, sembra che i due si siano lasciati. L’artista sta cercando di spiegare lei continua a tornare nella sua vita perché vede qualcosa di buono in lui, anche se Abel non vede proprio nulla di buono in se stesso, definendosi appunto “senza cuore”.]

Non hai mai rinunciato a me (perché non lo fai?)

Non capirò mai cosa ci vedi di speciale in me (Perché non lo farai?)

Non me la cavo bene quando sono solo (oh sì)

Lo senti chiaramente dalla mia voce

Perché sono senza cuore

E sono tornato alle mie abitudini perché sono senza cuore

Tutto questo denaro e tutto questa sofferenza mi hanno reso senza cuore

Balordo nella vita perché sono senza cuore

Ho detto che sono senza cuore

Provo ad essere un uomo migliore, ma sono senza cuore

Un senza cuore non progetta mai di sposarsi

Balordo nella vita perché sono senza cuore

