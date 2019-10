Salmo – Il cielo nella stanza feat. Nstasia: audio, testo e traduzione della hit

Rilasciato il 23 novembre 2019, Il cielo nella stanza feat. Nstasia è il secondo singolo del rapper Salmo estratto dal fortunato quinto album in studio Playlist, pubblicato il precedente 9 novembre, a quasi tre anni dal precedente disco Hellvisback, esordendo in prima posizione nella classifica stilata dalla Fimi (CD e Vinili). Il testo, la traduzione e l’audio della contagiosa canzone, facente parte di questo progetto da record, in quanto in appena una settimana dal rilascio, riuscì ad ottenere 44 milioni di ascolti (10 milioni solo il primo giorno) su Spotify, la celebre piattaforma di musica in streaming, battendo quindi il record precedentemente detenuto da Sfera Ebbasta con l’album Rockstar. C’è da aggiungere che la quinta traccia Cabriolet ft. Sfera Ebbasta, è risultata la più ascoltata nelle prime 24 ore.

La bella canzone in oggetto è stata firmata dal rapper di Olbia, Maurizio Pisciottu, aka Salmo, e Nastasia Griffin, in arte Nstasia, cantautrice R&B statunitense, che dopo aver scritto canzoni per superstar come Beyoncé, Usher e Macy Gray, ha debuttato come solista nel 2017 con l’EP NEW RELIGION. La produzione è opera dello stesso Salmo, del chitarrista e compositore di Olbia, Marco Azara, e del duo milanese Federico Vaccari e Pietro Miano, meglio conosciuti come 2ndRoof.

Il rapper ha affermato che fino a non molto tempo fa, non avrebbe mai pensato di scrivere e incidere un brano così sdolcinato, una canzone d’amore definita “un po’ volgare” ma in senso buono, perché è l’amore ad esserlo un po’. C’è da aggiungere che la traccia, la nona in scaletta nel disco, è stata dedicata alla fidanzata Greta Menardo. Al momento in cui scrivo, non è ancora stato rilasciato alcun videoclip, il che è piuttosto strano, vista la viralità di questo pezzo.

Salmo Il cielo nella stanza testo e traduzione

[Introduzione]

(Yeah, yeah)

Yeah

[Strofa 1]

Se chiudo gli occhi è solo per vederti

In questo film ci sei tu, ehi

I titoli di coda stanno fermi, ehi

Siamo noi che andiamo giù, ehi

Ho il sole in faccia se ridi, wow

Sei bella pure se gridi, wow

Giuro, posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow

Guarda che cosa mi fai

Nudo davanti a sto pubblico

Non sono il tipo, lo sai

I versi d’amore mi fanno sentire uno stupido

Finisce che prendo a cazzotti le porte

Dici sei pazzo, ma pazzo di te

Dopo sco*iamo, tu vieni sei volte

Ca**o diranno i vicini di me?

Sei la poesia che non ho scritto

La canzone che non esiste

La città che non ho visto

Fai sembrare tutta questa mer*a meno triste

A volte sono un mostro, il cuore chalet [Nota: Il “cuore chalet” è una metafora che sta ad indicare “ho un cuore di ghiaccio”, che come ben saprete, si utilizza quando una persona è fredda, vale a dire distaccata.]

Freddo come il posto che piace a te

Lacrime d’inchiostro con il tuono

Chiedono del nostro amore, De André, eh.

[Ponte]

Ho chiuso il cielo nella stanza, ho le pareti blu, ehi [Nota: citazione dell’intramontabile “Il cielo in una stanza”, originariamente interpretata da Mina e firmata da Gino Paoli.]

Ho perso la ragione, la ragione sei tu

Che mi fai andare fuori, seh

Tu mi fai andare fuori.





[Rit. Nstasia]

You’re like the beat of my heart: we keep on

Baby please forgive me, I love hard

Shall we need space, turn around and get closer

Then we back together and back together again

Sei come il battito del mio cuore, andiamo avanti

Tesoro ti prego perdonami, ti amo intensamente

Ci serve spazio, tornare indietro e riavvicinarci

Quindi torneremo insieme e di nuovo insieme.

[Strofa 2]

Ehi, ehi

Potrei guardarti per ore

Ma oggi non posso, domani lo giuro

Mani ghiacciate sul cuore

Mani sul collo, mani sul cu*o, ah

Scusa il mio tocco di classe, ehi

Ma credo la terra sia piatta, ehi

Quando sei qui il mondo inverte il suo asse, (ehi)

E scivoli tra le mie braccia

Il cuore si ferma, cambiamo le pile

Queste parole fan come fucili

Passa un secondo tra il dire e il morire

Non basta una vita per farle capire, ehi

L’amore fa perdere il lume

È come l’inferno ma piovono piume

Io sono il tipo che sta sulle sue

Questa coperta non basta per due

Può fare freddo anche il 15 agosto

E tu sei dall’altra parte del mondo

So che è scontato guardare le stelle

Vivo un secondo che dura per sempre.

[Ponte]

Ho chiuso il cielo nella stanza, ho le pareti blu, ehi

Ho perso la ragione, la ragione sei tu

Che mi fai andare fuori, seh

Tu mi fai andare fuori.

[Nstasia]

You’re like the beat of my heart: we keep on

Baby please forgive me, I love hard

Shall we need space, turn around and get closer

Then we back together and back together again.





(Yeh, Yeh)

[Conclusione]

Senti come fa, senti come fa

La canzone che ho scritto per te

Non te l’aspettavi invece eccola qua

Non te l’aspettavi da uno come me, nah.





