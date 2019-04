Romeo Santos – Utopía è il nuovo album: titoli e audio delle canzoni

Dal 5 aprile 2019 è disponibile in streaming e in download digitale il nuovo album di Romeo Santos che si intitola Utopía, mentre per il CD, bisognerà attendere il prossimo 3 maggio. I titoli delle canzoni.

Finalmente il cantautore statunitense, considerato il re della bachata, torna a proporre un album nel quale duetta con i grandi della bachata dominicana, al fine di rendere omaggio a questo meraviglioso genere musicale.

Prodotto da Antony & Romeo Santos, il progetto è composto da tredici canzoni e illustri ospiti come Frank Reyes, Anthony Santos, Zacaria Ferreira, Raulin Rodriguez e addirittura anche Monchy & Alexandra, che dopo anni e anni di assenza dalle scene, sono tornati insieme esclusivamente per quest’occasione.





E dulcis in fundo il ritorno degli Aventura, gruppo bachata che raggiunse il successo nel 2002 con la hit mondiale Obsesion. Non è un caso che il singolo di lancio del progetto veda protagonista proprio questa band scioltasi nel 2011 e giunta alla seconda reunion, dopo quella annunciata nel 2015 per una serie di live interamente sold out che si svolsero l’anno successivo, esattamente nel febbraio 2016 allo United Palace Theatre di New York City.

Romeo Santos – Utopía tracklist

Intro – Soy Dominicano Canalla- (con El Chaval de la Bachata) Payasos – (con Frank Reyes) La Demanda – (con Raulin Rodriguez) Milionario – (con Elvis Martinez) El Beso Que No Le Di – (con Kiko Rodriguez) Ileso – (con Teodoro Reyes) Amor Enterrado – (con Joe Veras) Me Quedo Los Ultimos – (con Luis Vargas) Años Luz – (con Monchy & Alexandra) Bellas – Anthony Santos feat. Romeo Santos Inmortal – Aventura

Audio delle canzoni