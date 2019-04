Romeo Santos, Raulin Rodriguez – La Demanda: video ufficiale, testo e traduzione

La Demanda è la quarta traccia del nuovo album di Romeo Santos, Utopia, pubblicato il 5 aprile 2019.

In questo disco omaggio alla bachata, è presente questa bella canzone nella quale Santos duetta con Raulín Rodríguez, artista dominicano.

Qui i due artisti chiedono un a dir poco sostanzioso risarcimento danni alla donna che ha ferito il loro corazón… Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

La Demanda testo

Yo por su amor, llevo un delirio que me enferma

Yo por su amor, me merezco una recompensa

¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello?

¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno?

Has hecho de mí lo que has querido sin saber

Que es una injusticia ser esclavo en tu red

Y hoy te pongo una querella

Que este abuso se resuelva

Yo por su amor, llevo un delirio que me enferma

Yo por su amor, me merezco una recompensa

Yo por su amor, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón

Yo por su amor, por el daño causado hoy te demando por un billón

Romanticamente, ¡Raulín!

Y llegué con El Cacique

Ajá

Y volvió el amargue otra vez

Has hecho de mí lo que has querido sin saber

Que es una injusticia ser esclavo en tu red

Y hoy te pongo una querella

Que este abuso se resuelva

Yo por su amor, llevo un delirio que me enferma

Yo por su amor, me merezco una recompensa

Yo por su amor, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón

Yo por su amor, por el daño causado hoy te demando por un billón

El Cacique

The King

Sentimiento

De dos machos





Mujer infiel y traicionera

Prefiero la soledad que tu medicina de amor

Y ya no quiero que vuelva

Yo que fui su novio primero

Que dolor, corazón corazón

Y ay hombre, por una mujer como tú

Paso los días soñando sólo en ella

Que me la devuelvan

Me la pusieron difícil

Con una que es peor que Nereida

Así que dame, un billón

Autori: Romeo Santos, Joaquín Díaz & Alexander Caba.





Romeo Santos – La Demanda traduzione

Io per il suo amore, ho un delirio che mi fa star male

Io per il suo amore, mi merito una ricompensa

Chi ti ha detto che non posso porre fine al tuo oltraggio?

Chi ti ha detto che il dolore non ha limiti o freni?

Hai fatto di me quello che volevi senza sapere

che è un’ingiustizia essere schiavo nella tua rete

E oggi ti faccio una querela

In modo che questo abuso possa essere risolto

Io per il suo amore, ho un delirio che mi fa star male

Io per il suo amore, mi merito una ricompensa

Io per il suo amore, ho riportato ferite e diversi danni al cuore

Io per il tuo amore, per il danno causato oggi ti faccio causa per un miliardo





Romanticamente, Raulin!

E sono arrivato con Il Capo

Uh

E l’amarezza è tornata di nuovo

Hai fatto di me quello che volevi senza sapere

che è un’ingiustizia essere schiavo nella tua rete

E oggi ti faccio una querela

In modo che questo abuso possa essere risolto

Io per il suo amore, ho un delirio che mi fa star male

Io per il suo amore, mi merito una ricompensa

Io per il suo amore, ho riportato ferite e diversi danni al cuore

Io per il tuo amore, per il danno causato oggi ti faccio causa per un miliardo

Il Capo

Il re

Sentimento

Di due maschi

Donna infedele e traditrice

Preferisco alla tua medicina d’amore

E non voglio che torni

Sono stato il suo ragazzo prima

Che dolore, al cuore cuore

E guai amico, per una donna come te

Trascorro le giornate sognando solo lei

Che me la restituiscano

Mi hanno reso la vita difficile

Con una che è peggio di Nereida

Quindi dammi, un trilione

