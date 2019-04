Aventura – Inmortal: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Inmortal è un singolo estratto da Utopia, quarto album in studio di Romeo Santos, disponibile in download e streaming dal 5 aprile, mentre per il CD, bisognerà attendere il prossimo 3 maggio.

In questo geniale e bel pezzo, il cantante e produttore discografico statunitense torna a cantare con gli Aventura, mitico gruppo latino-americano capitanato appunto da Santos, la cui più grande hit è stata Obsesion (2002).

Scritto a quattro mani da Romeo e Alexander Caba, in questo pezzo il cantautore è un caso patologico, un caso che va studiato dagli scienziati: l’amore che prova nei confronti di una donna è appunto una misteriosa patologia che gli esperti cercano di studiare e curare, ma secondo Romeo non esiste alcuna cura e questo caso andrà a finire nel libro dei guinness dei primati, perché il cantante è l’uomo che ha amato maggiormente una donna nella storia.

Veramente carina questa canzone come del resto il video ufficiale, che spiega come Romeo abbia contratto questa “patologia”: la causa è un meteorite che precipita vicino a Romeo, senza tuttavia ucciderlo, così si ritrova in un laboratorio e il suo cervello viene studiato…

Inmortal testo – Aventura

Tu grupo favorito

Nadie entiende cómo este amor funciona

No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza

Les presto mi cerebro que examinen

Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas

Mami, yo te amo hasta lo infinito

Sólido como un meteorito

Lo que siento jamás lo van a entender

Dudan, los expertos buscan la cura

Porque te quiero con locura

Desconfían que sea humano, mujer

Me someto a la ciencia con demoras

En mí la testosterona sólo se activa por ti

Vengan, háganme un estudio cerebral

Porque mi conducta no es normal

Y este corazón Dios lo hizo eterno

Sepan que este sentimiento es inmortal

En el libro Guinness vo’ a parar

Hombre quien más ha amado a una hembra

Mami, yo te amo hasta lo infinito

Sólido como un meteorito

Lo que siento jamás lo van a entender

Perpetuo, impecable como la luz

La demencia de mi actitud

Te repito nadie me va a entender

Your playboy

Llora

The Kings

Mami, yo te amo hasta lo infinito

Sólido como un meteorito

Lo que siento jamás lo van a entender

Dudan, los expertos buscan la cura

Porque te quiero con locura

Desconfían que sea humano, mujer

Me someto a la ciencia con demoras

En mí la testosterona solo se activa por ti

Vengan, háganme un estudio cerebral

Porque mi conducta no es normal

Y este corazón Dios lo hizo eterno

Sepan que este sentimiento es inmortal

En el libro Guinness vo’ a parar

Hombre quien más ha amado a una hembra

Mami, yo te amo hasta lo infinito

Sólido como un meteorito

Lo que siento jamás lo van a entender

Perpetuo, impecable como la luz

La demencia de mi actitud

Te repito nadie me a entender

Let’s go!

It’s like we never left

Mike fo, fo, fo!

Primo, pero dilo

Ok

Aventura





Lo ven superficial como un enigma

Que a mí me falta un tornillo, de remate y sin salida

Tu loco trastornado, mami mía

Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida

Yo, ay yo

Te, ay te

A-aa-mo

Ay! Mami yo te amo

Yo, ay Dios

Te, ay amor

A-aa-mo

Hasta lo infinito mi amor

Yo

Hasta lo infinito, bebé

Te

A-aa-mo (Oye que feeling mami)

Na na nai na

Yo

Te a-aa-mo

Iararara

Aventura

We nasty





Aventura – Inmortal traduzione

Il tuo gruppo preferito

Nessuno capisce come funziona questo amore

Non si spezza, non si piega, nulla lo distrugge

Vi presterò il mio cervello per esaminarlo

Non è possibile cancellarti dalla mia mente nemmeno bruciando i miei neuroni

Tesoro, ti amo all’infinito

Solido come un meteorite

Quello che provo non sarà mai capito

Hanno dubbi, gli esperti cercano la cura

Perché ti amo da impazzire

Diffidano che io sia un essere umano, ragazza

Mi consegno alla scienza con indugio

Il mio testosterone si attiva solo con te

Venite, studiate il mio cervello

Perché il mio comportamento non è normale

E questo cuore Dio l’ha reso eterno

Sappiate che questo sentimento è immortale

Nel libro dei guinness dei primati andrò a finire

L’uomo che ha amato di piu’ una donna

Tesoro, ti amo all’infinito

Solido come un meteorite

Quello che provo non sarà mai capito

Eterno, impeccabile come luce

La follia del mio comportamento

Ti ripeto, nessuno mi capirà

Il tuo playboy

Piange

Il re





Tesoro, ti amo all’infinito

Solido come un meteorite

Quello che provo non sarà mai capito

Hanno dubbi, gli esperti cercano la cura

Perché ti amo da impazzire

Diffidano che io sia un essere umano, ragazza

Mi consegno alla scienza con indugio

Il mio testosterone si attiva solo con te

Venite, studiate il mio cervello

Perché il mio comportamento non è normale

E questo cuore Dio l’ha reso eterno

Sappiate che questo sentimento è immortale

Nel libro dei guinness dei primati andrò a finire

L’uomo che ha amato di piu’ una donna

Tesoro, ti amo all’infinito

Solido come un meteorite

Quello che provo non sarà mai capito

Eterno, impeccabile come luce

La follia del mio comportamento

Ti ripeto, nessuno mi capirà

Andiamo!

È come se non ce ne fossimo mai andati

Mike fon, fon-fon

Cugino, ma dillo

Ok

Aventura

Lo vedono superficialmente come un enigma

Che mi manca qualche rotella, nella testa e non c’è via d’uscita

Il tuo folle squilibrato, tesoro mio

Ti desidero e ti apprezzo più della mia stessa vita

Io, oh, io

Ti, ay

A-aa-mo

Ay! tesoro ti amo

Io, oh Dio

Ti, oh amore

A-aa-mo

All’infinito amore mio

io

Fino all’infinito, piccola

Ti

A-aa-mo (hei che sentimento, tesoro)

Na na nai na

io

Ti a-aa-mo

Iararara

Aventura

Siamo cattivi

