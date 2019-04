Karol G – Punto G: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 5 aprile 2019 è disponibile il nuovo singolo di Karol G, “Punto G”, un pezzo decisamente bollente come si evince già dal titolo, prodotto da Rayito Colombiano & Andy Clay.

Qui la seducente cantante e autrice colombiana, ci invita a trovare il suo punto g e inj questo brano non mancano citazioni alla collega colombiana Shakira ed alla statunitense Jennifer Lopez.

E nel caliente video, vediamo Karol muoversi e ballare in modo seducente e twerkare, il tutto insieme ad altre belle ragazze. Per gustarvelo cliccate sull’immagine.

Punto G testo – Karol G

Sigue la pista, me vas a encontrar

Ya estás cerquita de mí (De mí)

Como acertijo en bola de cristal

Tú me quieres descubrir

Baja hasta la mitad

Sube el caminito, sigue ahí, ahí

Dale, avanza un poco más

Pero si te pierdes yo te voy a esperar

En el punto G

En el punto G

En el punto G

En el punto G

En el punto G

Casi casi que te puedo ver

Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer

Que estoy esperando por uno que me enamore

A la vieja escuela, que me mande flores

Que me lleve al cine

Que me robe un beso

Pero por la noche también se ponga atravieso

Que ande por mi cama, siempre sin pijama

Escuchando música todo el fin de semana

Que sepa escoger, sepa decidir

Si anda con Shakira, JLo o Karol G

Que me toque allá, que me toque ahí

Hasta que me encuentres, pero ahí

En el punto G

En el punto G

En el punto G

En el punto G

En el punto G

Apaga la luz, que oscurito lo prefiero

Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero

Como ¿Betty Boop? A todos los desespero

Yo decido a cuál boto y con cuál me quedo, mmm

Ya vi que anda buscando una rica mamacita

Que le baje, y que el proceso le repita

Y sé que no ha encontrado una que se lo permita

Yo soy tu favorita, se te nota en la carita





Que sepa escoger, sepa decidir

Si anda con Shakira, JLo o Karol G

Que me toque allá, que me toque ahí

Hasta que me encuentres, pero ahí

En el punto G (Ey-ey)

En el punto G

En el punto G

En el punto G

(En el punto G)

Autori: Rayito Colombiano, Andy Clay & Karol G.





Karol G – Punto G traduzione

Segui le tracce, mi troverai

Sei già vicino a me (a me)

Come un indovinello nella sfera di cristallo

Vuoi scoprirmi

Scendi a metà strada

Sali sulla stradina, resta lì, lì

Dai, avanza un altro po’

Ma se ti perdi, ti aspetterò

Al punto G

Al punto G

Nel punto G

Al punto G

Nel punto G

Riesco quasi quasi a vederti

Segui bene le indicazioni in modo da sapere cosa fare

Sto aspettando uno di cui sono innamorata

Uno alla vecchia maniera, che mi mandi i fiori

Che mi porti al cinema

Che mi rubi un bacio

Ma che di notte ci dia anche dentro

Che vada nel mio letto, sempre senza pigiama

Ascoltando musica tutto il weekend





Che sappia scegliere, decidere

Se frequentare Shakira, Jennifer Lopez o Karol G

Che mi tocchi qua e la

Finché non mi trovi, lì

Nel punto G

Al punto G

Nel punto G

Al punto G

Nel punto G

Spegni la luce, che preferisco al buio

Quello che vuoi tu, l’ho pensato prima io

Come Betty Boo, a tutti i disperati

Decido chi respingo e con chi resto mmm

Ho visto che sta cercando una bella ragazza

Che si abbassi e che lo faccia di nuovo

E so che non hai trovata una che se lo possa permettere

Sono la tua preferita, te lo leggo negli occhi

Che sappia scegliere, decidere

Se frequentare Shakira, Jennifer Lopez o Karol G

Che mi tocchi qua e la

Finché non mi trovi, lì

Nel punto G (Ey-ey)

Al punto G

Nel punto G

Al punto G

(Nel punto G)

