Romeo Santos & Frank Reyes – Payasos: video ufficiale, testo e traduzione

Leggi traduzione in italiano del testo e ascolta Payasos, singolo di Romeo Santos in duetto con il cantante dominicano Frank Reyes, estratto dal nuovo album Utopia, pubblicato il 5 aprile 2019.

Questo bel pezzo è stato scritto da Santos con la collaborazione di Joaquín Díaz & Alexander Caba, mentre il video ufficiale, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, è stato diretto da Joaquin Cambre.

Romeo Santos Payasos traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Dipingimi il viso, a mia volta ti aiuterò

Vediamo chi fa ridere di più

Io e te pagliacci che fantasticano sul loro amore

E lei non guarda negli occhi

Quindi, l’ironia di questa storia

Siamo entrambi esposti a una presa in giro sentimentale

E so, non ho alcun dubbio, che non sarà nè mia né tua

Ma lasciateci sognare

Amori che provocano sfottò, prendono atto

Stanno ridendo, così spietatamente

Ma sono amori ingenui, che suscitano

Sarcasmo nel quartiere

Perché apparentemente lei è felice

E si prendono gioco in modo evidente di te e di me

E quanto sono cattive le persone, una maschera non nasconde il dolore

La faccia è felice mentre il cuore piange

Siamo due clown in un circo dell’amore

Quindi, l’ironia di questa storia

Siamo entrambi esposti a una presa in giro emotiva

E so, non ho alcun dubbio, che non sarà nè mia né tua

Ma lasciateci sognare

Amori che provocano sfottò, prendono atto

Stanno ridendo, così spietatamente

Ma sono amori ingenui, che suscitano

Sarcasmo nel quartiere

Perché apparentemente lei è felice

E si prendono gioco in modo evidente di te e di me

E quanto sono cattive le persone, una maschera non nasconde il dolore

La faccia è felice mentre il cuore piange

Siamo due clown in un circo dell’amore

Umm, di nuovo il tuo principe

Il re

E le piace la mia bachata, piccoletta?

aha

Suona Nuñes





Perché apparentemente lei è felice

E si prendono gioco in modo evidente di te e di me

E quanto sono cattive le persone, una maschera non nasconde il dolore

La faccia è felice mentre il cuore piange

Siamo due clown in un circo dell’amore

Payasos testo Romeo Santos & Frank Reyes

Píntame la cara, yo también te voy a ayudar

A ver quien más provoca carcajadas

Tú y yo payasos fantaseando por su amor

Y ella ni devuelve la mirada

Así, la ironía de este cuento

Ambos estamos expuestos a una burla emocional

Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya

Pero déjenos soñar

Amores que causan, las chanzas, señalan

Se ríen, así sin piedad

Pero son amores ingenuos, despiertan

Sarcasmo en la vecindad

Porque aparentemente ella es feliz

Y se burlan de frente de ti y de mí

Y que mala es la gente, una careta no disfraza el dolor

El rostro alegre mientras llora el corazón

Somos dos payasos en un circo de amor

Ay, negra, ¿eh?

Así, la ironía de este cuento

Ambos estamos expuestos a una burla emocional

Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya

Pero déjenos soñar





Amores que causan, las chanzas, señalan

Se ríen así sin piedad

Pero son amores ingenuos, despiertan

Sarcasmo en la vecindad

Porque aparentemente ella es feliz

Y se burlan de frente de ti y de mí

Y que mala es la gente, una careta no disfraza el dolor

El rostro alegre mientras llora el corazón

Somos dos payasos en un circo de amor

Umm, tu principe otra vez

The King

¿Y le gusta mi bachata, amiguita?

Ajá

Suena Nuñes, ombe’

Porque aparentemente ella es feliz

Y se burlan de frente de ti y de mí

Y que mala es la gente, una careta no disfraza el dolor

El rostro alegre mientras llora el corazón

Somos dos payasos en un circo de amor





Ascolta su: