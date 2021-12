Riconosci la bambina nella foto? Oggi è una della più grandi cantanti di tutto il mondo

By

Sorriso smagliante e faccia simpatica. Questa bambina in foto è una delle cantanti internazionali più famose al mondo. Ecco di chi stiamo parlando.

Foto di una vecchia polaroid, un po’ sbiadita, capelli biondi e sorriso piacione in cui mostra tutti i denti.

La bambina in foto non avrebbe mai immaginato il successo mondiale che avrebbe ricevuto, diventando ad oggi una delle migliori cantanti in ambito internazionale.

La piccola bimba in foto è adesso una cantante famosissima

Ultimamente ha fatto parlare di se per i record che ha scalato in poco tempo specie con il suo ultimo album che è stato un vero e proprio evento atteso da qualsiasi fan in qualsiasi parte del mondo.

Grazie alle sue canzoni e alla sua voglia di comunicare le esperienze della sua vita, questa bambina oggi diventata una splendida donna, ha dato modo di mostrare non solo il suo talento ma anche la sua tenacia e la sua forza.

Stiamo parlando di Adele.

Chi è Adele?

Nata a Londra, nel quartiere di Tottenham, nel 1988, la bambina cresce con sua madre appena diciottenne. Dopo aver vissuto con lei a seguito della separazione dal compagno della donna che l’ha messa al mondo, a soli due anni, si trasferisce con la madre prima a Brighton e poi a Brixton.

Col padre i rapporti non sono mai stati facili e le cose si complicano quando nel 1999 l’uomo comincia ad avere problemi di alcolismo. Padre e figlia si riavvicinano dopo il successo di quest’ultima, a tal punto che l’ex bambina dedica una canzone al genitore dopo la sua scomparsa intitolandola To Be Loved.

L’amore per la musica le è stato dato come fonde d’ispirazione da band femminili tra cui le Spice Girls e le Destiny’s Child a tal punto da decidere di frequentare la BRIT School di Croydon, scuola di musica in cui tra gli alunni c’è anche sua collega, cantante Jessie J.

Dopo essersi diplomata nel 2006 si fa sul web attraverso Myspace dove pubblicando alcune cover di canzoni famose viene notata da molti utenti riuscendo ad ottenere un discografico con la XL Recordings.

Nel 2007 pubblica il suo primo singolo Hometown Glory, ma il successo arriva Chasing Pavements, singolo apripista del suo primo album intitolato 19,come gli anni di Adele nel momento dell’incisione del disco. Il disco riesce a far vincere alla cantante nel 2009 un Grammy come miglior artista esordiente.