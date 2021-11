Spotify, scomparsa una funzione dall’app, il motivo dietro la scelta? E’ una richiesta di Adele

Da Spotify è scomparsa una famosa funzione dell’app. Il motivo è dietro una richiesta di Adele.

Spotify è un servizio musicale svedese che da la possibilità ai suoi utenti la possibilità di ascoltare tramite lo streaming on demand canzoni di artisti ed etichette discografiche indipendenti, tra cui raffigurano major come Sony, Universal,EMI e Warner.

Il servizio è disponibile sia gratuitamente sia in versione a pagamento usufruendo di un abbonamento con alcuni vantaggi esclusivi.

Nata come una start up a Stoccolma in Svezia, dall’azienda Spotify Ab, l’app nasce nel 2006 da un azienda fondata da Daniel Ek e Martin Lorentzon.

Spotify viene distribuita al pubblico nel 2008 e per accedere gratuitamente bisognava essere invitati. Dopo alcuni problemi legati alla privacy e ad alcuni virus viene realizzata versione più sicura, sia nella modalità Free (gratuita) e Premium (abbonamento).

La versione Free da la possibilità all’utente di accedere con un account Facebook o Spotify, in questo modo potrà ascoltare musica illimitatamente con l’interruzione da parte di pubblicità e può passare da un brano all’altro di una playlist fino a sei volte in un’ora.

Nella versione Premium, invece, l’utente ha la possibilità di ascoltare musica senza pubblicità e può passare da un brano all’altro illimitatamente navigando sull’app anche in modalità offline.

In Italia, a breve sarà disponibile una funzionalità, già sperimentata negli Stati Uniti e in altri Paesi che darà la possibilità di avere a disposizione i testi delle canzoni sulla piattaforma musicale.

Questo sarà reso possibile grazie alla collaborazione con Musixmatch che renderà possibile la lettura del testo durante l’ascolto della canzone.

Spotify ha rimosso l’impostazione in automatico della riproduzione di un album. Tale decisione è avvenuta a seguito della richiesta da parte della cantante Adele in occasione dell’uscita del suo nuovo disco 30.

La richiesta è stata fatta, come spiega l’artista, perché la tracklist del suo nuovo album è stata decisa secondo l’ordine di inserimento delle tracce per seguire un percorso di vita che la stessa Adele e la sua casa discografica ha meticolosamente deciso di raccontare attraverso le sue canzoni.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) NOVEMBER 21, 2021