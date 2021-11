Adele, scordatevi la vecchia cantante: completamente trasformata grazie alla palestra

La cantante Adele negli ultimi tempi è completamente diversa rispetto al suo esordio. Ecco com’è diventata.

Adele è una cantante che negli ultimi anni ha conquistato il cuore degli ascoltatori di tutto il mondo e ha ricevuto una grande quantità di premi.

Nata nel quartiere di Tottenham, a Londra, nel 1988, cresce con sua madre che la partorì appena diciottenne. Cresciuta con lei dopo la separazione dal suo compagno avvenuta quando la cantante aveva due anni, si è trasferita prima a Brighton e poi a Brixton.

Adele e il cambiamento fisico

I rapporti col padre non sono mai stati facili e sono peggiorati quando nel 1999 l’uomo ha cominciato ad avere problemi con l’alcool. L’uomo si riavvicina alla cantante solo dopo la sua fama.

Ispirata da band come le Spice Girls e le Destiny’s Child, Adele decide di frequentare la BRIT School di Croydon, scuola di musica in cui tra le studentesse raffigura anche la cantante Jessie J.

Dopo essersi diplomata nel 2006 comincia a farsi conoscere sul web pubblicando canzoni su Myspace dove viene notata da molti utenti fino ad arrivare ad essere ospitata in show tv fino e a firmare un discografico con la XL Recordings.

Nel 2007 incide il suo primo singolo Hometown Glory, ma la notorietà arriva con il , Chasing Pavements, singolo tratto dal suo primo album intitolato 19,come gli anni della cantante nel momento dell’incisione del disco, che ottiene un notevole successo a livello mondiale arrivando a vincere nel 2009 un Grammy come miglior artista esordiente.

Nel 2010 incide il suo secondo album, anticipato dal suo nuovo singolo Rolling in the deep. Il disco pubblicato nel 2011 viene intitolato 21, come gli anni della donna nel momento del suo ingresso in sala d’incisione, mantenendo così l’idea di chiamare i suoi dischi con il numero della sua età nel momento in cui comincia a lavorare su di esso.

Anche questo album ottiene grande successo come il secondo brano estratto dall’album Someone like you.

Dopo numerose certificazioni ottiene l’Oscar per la migliore canzone con il brano Skyfall scritto per l’omonimo film di 007 e dopo altre canzoni di successo, nel 2021 pubblica il singolo Easy on me, apripista del suo nuovo album 30 in uscita il 19 novembre.

In occasione di questo evento su alcuni monumenti mondiali appare la scritta 30 che annuncia l’uscita del suo nuovo album.

LEGGI ANCHE –> Adele: avete mai visto il figlio Angelo? La somiglianza è incredibile

La palestra per scacciare via l’ansia



Adele, ha spiegato in una recente intervista che all’interno del nuovo album ci sono delle tracce in cui si mette a nudo, dal divorzio con il suo ex compagno fino al rimorso nei confronti di suo figlio Angelo di nove anni fino al ricongiungimento con suo padre, fino alla sua scomparsa.

La donna ha anche ammesso che dopo il divorzio era entrata in ansia e l’unica cosa che la rilassava era la palestra, infatti, Adele è molto cambiata rispetto il suo esordio e assieme alla sua bellezza che l’ha sempre contraddistinta ora mostra anche fiera un fisico mozzafiato.

LEGGI ANCHE –> Adele, “Easy on me”: testo e traduzione del nuovo singolo