Michael Jackson, sai a quanto è stata venduta la sua casa? Una cifra incredibile

La casa di Michael Jackson è stata venduta ad una cifra incredibile. Ecco a quanto ammonta il prezzo.

Michael Jackson, a dodici anni dalla sua morte, continua a essere il re del pop ed è considerato una delle figure iconiche del ventesimo e del ventunesimo secolo, grazie al contributo che ha portato nel canto, nella danza, nella moda e nello spettacolo.

L’artista è uno dei pochi che vanta di aver avuto due stelle nella Rock and Roll Hall of Fame, una come solista e una come membro della band Jackson 5.

Michael Jackson, il prezzo della sua casa

Michael Jackson è ad oggi ancora l’artista più premiato con ben 39 certificazioni nei Guinnes dei primati, 15 Grammy Awards, 40 Billboard Awards, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards,15 MTV Video Music Awards,12 Soul Train Music Awards, 6 BRIT Awards e 1 Golden Globe.

Nato nel 1958, sotto il nome di Michael Joseph Jackson, a Gary, in Indiana, comincia ad esibirsi per i compagni di scuola cantando per le recite scolastiche sin dalla giovane età e fu intromesso da suo padre nel gruppo dei suoi fratelli che in seguito prese il nome di The Jackson 5.

La band ebbe un enorme successo facendo di Michael Jackson il cantante più giovane ad aver raggiunto il primo posto delle classifiche americane a 11 anni e 5 mesi.

Alla carriera con i fratelli, alternò quella da solista che gli da molte soddisfazioni ricevendo molti premi tra cui un Golden Globe e una nomination all’Oscar come migliore canzone.

Il successo mondiale avviene a seguito dell’audiolibro del film E.T. L’extraterrestre per il quale incise il brano Someone in the dark ricevendo un Grammy Award per il brano. Grazie a questo successo incise Thriller che divenne il suo successo mondiale più grande e lo fece conoscere come artista in tutto il mondo.

La carriera di Michael Jackson da quel momento in poi va sempre in ascesa, diventando così una vera e propria icona amata in tutto il mondo fino il giorno della sua scomparsa, avvenuta il 25 giugno del 2009 a seguito di un arresto cardiaco.

La somma a cui è stata venduta Neverland

Il ranch del re del pop è stato messo in vendita. La casa chiamata Neverland, che è stata al centro di alcune polemiche negli anni precedenti, è stata venduta per 22 milioni di dollari a Ron Burkle uomo d’affari del Montana.

Il ranch fu perquisito nel 2003 dagli investigatori a seguito dell’accusa di abusi da parte del cantante nei confronti di alcuni bambini. Al suo interno fu trovato del materiale pornografico, ma nessuno di questi faceva parte del genere pedopornografico e perciò l’artista venne assolto nel 2005.