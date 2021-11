Adele e la confessione sulla perdita di peso: come è riuscita a perdere 45 kg in due anni

Nel 2010 incide il suo secondo album, anticipato dal brano Rolling in the deep. L’album 21, come gli anni della donna nel momento del suo ingresso in sala d’incisione, ottiene lo stesso successo del primo album facendo diventare la cantante una delle artisti musicali più amate da tutto il globo..

Adele ha ricevuto anche l’Oscar per la migliore canzone con il brano Skyfallscritto per l’omonimo film di 007e dopo altri brani di successo, nel 2021 pubblica il singolo Easy on me, apripista del suo nuovo album 30.

Il segreto del dimagrimento

Adele, ha spiegato in una recente intervista che all’interno dell’album ci tracce in cui si è messa a nudo per i suoi fan raccontando il divorzio con il suo ex compagno e il rimorso nei confronti di suo figlio Angelo di nove anni fino alla canzone dedicata a suo padre.