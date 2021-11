Adele: avete mai visto il figlio Angelo? La somiglianza è incredibile

Adele è una cantautrice britannica famosa a livello internazionale. Le sue canzoni sono diventate vere e propri must della musica e ha infranto tutti i record con il suo nuovo singolo Easy on me. La donna ha un figlio Angelo che ha cercato di tenere sempre lontano dai riflettori, ma i paparazzi hanno fotografato lei e il bambino all’uscita dell’aeroporto.

Adele: ecco suo figlio

Adele è una delle cantanti più famose degli ultimi anni. Nel giro di pochi anni ha conquistato numerosi successi, diventando una delle cantanti più apprezzate in tutto il mondo.

Nata a Londra, nel 1988, nel quartiere di Tottenham, è stata cresciuta da sua madre che la partorì appena diciottenne e l’ha cresciuta da sola dopo la separazione dal suo compagno avvenuta due anni più tardi, trasferendosi prima a Brighton e poi a Brixton.

La cantante non ha mai avuto un bellissimo rapporto con il padre, erano pochi frequenti e peggiorarono quando nel 1999 l’uomo ebbe dei problemi con l’alcool. Soltanto quando la ragazza ha ottenuto la fama c’è stato un riavvicinamento.

Grazie alla passione nei confronti della musica nato dall’ascolto di girlband come le Spice Girls e le Destiny’s Child, Adele comincia a frequentare la BRIT School di Croydon, scuola di musica frequentata anche dalla cantante Jessie J.

Diplomatosi nel 2006 comincia a pubblicare alcune sue esibizioni su Myspace venendo notata dal pubblico e da molti show tv fino ad ottenere un contratto discografico con la XL Recordings.

Nel 2007 pubblica il suo primo singolo Hometown Glory, ma il successo arriva con il successivo, Chasing Pavements che fa da apripista per il suo primo album intitolato 19,come gli anni della cantante nel momento della messa in commercio del disco, che ottiene un grande successo a livello internazionale permettendole di vincere nel 2009 un Grammy come miglior artista esordiente.

Nel 2010 torna in sala d’incisione per pubblicare il suo nuovo disco preceduto dal singolo Rolling in the deep che viene pubblicato nel 2011 come primo brano del suo nuovo album intitolato 21, come gli anni della donna nel momento della sua uscita mantenendo così l’idea di chiamare i suoi dischi con il numero della sua età.

Anche questo lavoro ottiene uno straordinario successo come il secondo singolo estratto dall’album Someone like you.

Dopo altri successi nel 2013 vince l’Oscar per la migliore canzone con il brano Skyfall scritto per l’omonimo film di 007 e dopo aver collezionato altri riconoscimenti, nel 2021 pubblica il suo nuovo singolo Easy on me, facente parte del suo nuovo album 30 in uscita il 19 novembre.

In occasione di questo evento su alcuni monumenti mondiali è apparsa la scritta 30 annunciando l’uscita del suo nuovo album.

Angelo: sosia della madre

Adele sul punto di vista sentimentale è stata sposata dal 2016 al 2019 con il suo compagno Simon Koneki, da cui ha avuto un figlio nel 2012 chiamato Angelo.

La donna ha sempre cercato di tenere lontano il bambino dai mass media, ma a seguito di una foto scattata da alcuni paparazzi, possiamo notare come Angelo somigli tantissimo a sua madre.