Perso nel buio – Sangiovanni e Madame | Testo e significato

Un duo che ha sempre fatto parlare molto di sé quello di Sangiovanni e Madame: le due star italiane hanno collaborato nella creazione di una canzone destinata a diventare, sicuramente, un tormentone.

Un’unione artistica, quella di Sangiovanni e Madame, che ha appassionato molto i fan dei rispettivi cantanti. I due arrivano però da un bel po’ di articoli di gossip. Inizialmente, si pensava che tra i due ci fosse del tenero alle spalle dell’ amatissima vincitrice di Amici, Giulia Stabile (attualmente fidanzata con l’artista vicentino).

Oggi però i due tornano in barba ai rumors e presentano un pezzo profondo vibrante.

LEGGI ANCHE –> Quanto guadagna Sangiovanni? La cifra mostruosa vi lascerà a bocca aperta

Perso nel buio, il nuovo successo nato dal featuring tra Sangiovanni e Madame

L’ex talento di Amici, Sangiovanni, ha sfiorato la vittoria del talent per un soffio. Oggi però si gode il grande successo. I suoi brani, infatti, ricevono subito un botto di visualizzazioni e condivisioni. Il video con Madame, a poche ore dalla pubblicazione su YouTube ha superato le 60mila visualizzazioni.

Un testo, quello scritto a quattro mani con la sua amica enigmatica e dall’anima dannata, Madame, che è profondo e orecchiabile nel pieno stile di entrambi.

Già il titolo immerge in un’atmosfera quasi onirica dettata dalla solitudine dei diversi, di chi vive in un buio forzato dalla società.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni: chi scrive le sue canzoni? Scoperto da Gerry Scotti

Il testo e il significato di Perso nel buio

Le parole possono avere più significati e a volte la convivenza tra due persone diventa tanto complicata per via del dialogo con parole, magari le stesse, ma con significati opposti. Stare con qualcuno che non ci comprende non fa bene.

Ed è infatti per questo che come dice la canzone, è meglio lasciarsi andare per volersi bene, fare quello che si vuole senza pensare alle conseguenze.

Lasciarsi però comporta un senso di solitudine e di disorientamento. Perchè ci si abitua a vedere la vita con 4 occhi e quando ne restano due sembra di non riuscire più a vedere alcune sfumature e si finisce col perdersi nel buio.



Ecco il testo della bella canzone dei due artisti.

Perso nel buio

“Vedo la rabbia

Nei tuoi occhi quando mi guardi

A volte è meglio

Lasciarsi andare per volersi bene

Ti ho salutata dal treno con la mano, piangevi

Piangevo pure io

Ora piove dal cielo sul vetro, non credo

Che io possa dirti addio, che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sеmpre tu

Ma quanto tempo perdi a pеnsare a chi devi essere?

È solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

E io non voglio giustamente solo esistere per te

Essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

E ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo di chi forse in fondo

Non aveva torto e non gli han dato ragione

Di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

Di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

Che voglio amare di te

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sempre tu

E se ti perdi nel buio

E non trovi la luce

Vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui, sono qui con te

E quando fuori fa buio

Segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io son sempre qui, qui vicino a te, qui vicino a te.”

A volte restare amici può rendere il distacco meno violento.