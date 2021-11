Sangiovanni: chi scrive le sue canzoni? Scoperto da Gerry Scotti

Dietro i testi delle canzoni di Sangiovanni c’è un giovane autore scoperto da Gerry Scotti. Ecco di chi si tratta.

Classe 2003, Giovanni Damian, meglio conosciuto come Sangiovanni è una delle giovani promesse della musica italiana.

Nato a Vicenza, deve il suo nome d’arte in seguito ad una dichiarazione di sua madre che da piccolo gli diceva spesso di non avere la faccia di un santo, per via di questo motivo, il ragazzo ha deciso di utilizzare il suo nome d’arte come paradosso di quanto gli veniva detto.

Sangiovanni e l’autore dietro le sue canzoni

All’età di 17 anni entra a far parte della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sorprendendo tutti per il suo talento ottenendo certificazioni oro e platino per i suoi singoli mentre era all’interno della scuola.

Firmato un contratto con la Sugar per la pubblicazione dei singoli eseguiti all’interno del programma, supera la fase iniziale riuscendo a passare al serale dove si classifica secondo in finalissima dietro la ballerina Giulia Stabile, sua compagna nella scuola e nella vita.

Nonostante la sconfitta, vince il circuito canto ottenendo il Premio Tim della Critica, il Premio delle Radio e il Premio Siae.

Poco prima della finale del talent, a maggio del 2021, firma un contratto con la Universal Music per la pubblicazione del suo primo Ep che ad oggi vanta un triplo disco di platino.

Dopo l’esperienza televisiva, Sangiovanni, riesce a conquistare il pubblico grazie alla sua semplicità e all’orecchiabilità delle sue canzoni che riescono a farsi memorizzare velocemente.

Nell’estate del 2021 è ai vertici della classifica dei brani più venduti con Malibù, che diventa un vero e proprio tormentone ottenendo sette volte la certificazione platino.

Inoltre, il cantate è anche molto sensibile e grato al suo pubblico, durante i Seat Music Awards, durante una sua esibizione si è commosso a tal punto da interrompere la sua performance dichiarando di non aspettarsi tutto questo riconoscimento da parte del popolo italiano e di essere grato per quello che gli stanno regalando.

Alessandro: la penna delle hit

Sangiovanni scrive di pugno suo le canzoni, ma il ragazzo spesso ha scritto i suoi brani a più mani con altri giovani promettenti autori.

Uno di questi è Alessandro La Cava, giovanissimo, ventunenne originario di Artena in provincia di Roma, il ragazzo è famoso per aver partecipato a Io Canto di Gerry Scotti.

Attualmente è sotto contratto con la Universal e ha dichiarato che per lui scrivere significa arrivare genuinamente al cuore delle persone.

Tra gli altri artisti che si sono avvalsi della sua penna troviamo anche Deddy, Baby K, Gio Evan, Alfa e Annalisa.