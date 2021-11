Golden Nights: testo e traduzione del brano di Benny Benassi, Sophie and the giants e Dardust

Un sound destinato a rimanerci a lungo in testa quello di Golden Nights: un brano nato dalla collaborazione di Benny Benassi, Sophie and The Giant e Dardust. Gli appassionati del genere non potranno fare a meno di sentirla ad alto volume e ballarci per ore sopra.

Un mondo quello di Golden Nights fatto di sogni, di voglia di evasione che la canzone sa bene tradurre in musica e parole.

Sophie and the Giant, Benny Benassi e Dardust realizzano Golden Nights: canzone da tutta da ballare

Viene voglia di sorseggiare un mojito ascoltando Golden Nights, l’ultimo successo discografico firmato Benny Benassi, Sophie and the giants e Dardust.

I tre artisti hanno pensato ad un pezzo che sapesse sintetizzare la voglia di essere liberi, privi di freni in una realtà che in questi ultimi due anni c’ha letteralmente paralizzato.

Note leggere, capaci di immergerci in notte dorate, fatte di cielo e stelle luccicanti.

Testo, traduzione e video della nuova canzone

Qual è il testo di questo magico pezzo? Per cantarlo al meglio vi forniremo di seguito le parole del brano. La canzone, cantante dalla bellissima voce di Sophie and The Giants, dà un tocco in più alla canzone.

La traccia nasce dall’evoluzione di ‘Without You’, ballata piano e con un tono di voce che abbiamo già ascoltato in “S.A.D. Storm and Drugs” di Dardust. Il brano, con quel tocco di electro pop, ha acquistato tutto un altro mood.



Il brano, come noterete dalla traduzione, invita a inseguire le emozioni della vita che diventano più rumorose nella notte. Un modo per chiudere gli occhi e dimenticarsi della bruttezza della realtà, lasciandosi guidare solo dalla fantasia e dalla leggerezza, concentrandosi per una volta totalmente su se stessi.

Golden Nights

Setting sun, dying heat

Flooding over me

Just you and nobody

Where I wanna be.

Everyone starts to leave

I pull you closer to me

Feel untouchable

Out of reach of shadow lies

We’re just animals

Slowly losing track of time

In your ocean eyes

Chasing gold, golden nights

In paradise

Chasing gold, golden nights

Golden nights

Golden nights

Share a smoke, alcohol

Take us from it all

Feel safe, underneath

Found my inner peace.

We don’t care where we run to

You pull me closer to you

Feel untouchable

Out of reach of shadow lies

We’re just animals

Slowly losing track of time

In your ocean eyes

Chasing gold, golden nights

In paradise

Chasing gold, golden nights

Golden nights

Golden nights

Here I go

Drifting in the wild

Here I go

Sinking in your eyes

In your ocean eyes

Chasing gold, golden nights

In paradise

Chasing gold, golden nights

Golden nights

Golden nights

Ecco per gli appassionati la traduzione del singolo:

NOTTI DORATE

Il sole che tramonta, il caldo asfissiante

Mi stanno travolgendo

Solo te e nessun altro

È il posto dove voglio essere.

Tutti iniziano ad andarsene

E io ti stringo più vicino a me

Sentirsi intoccabili,

Senza il rischio di ombre o bugie

Siamo solo animali

Che lentamente perdono la cognizione del tempo

Nei tuoi occhi azzurri come l’oceano

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

In paradiso,

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

Notti dorate

Notti dorate

Condividere una sigaretta, l’alcol

Portaci via da tutto questo

Sentirsi al sicuro, nel profondo

Ho trovato la mia pace interiore.

Non ci importa dove stiamo correndo

Tu mi tiri più vicino a te

Sentirsi intoccabili,

Senza il rischio di ombre o bugie

Siamo solo animali

Che lentamente perdono la cognizione del tempo

Nei tuoi occhi azzurri come l’oceano

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

In paradiso,

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

Notti dorate

Notti dorate

Vado

Alla deriva nella natura

Vado

Sto affondando nei tuoi occhi

Nei tuoi occhi azzurri come l’oceano

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

In paradiso,

Inseguendo l’oro, le notti dorate.

Notti dorate

Notti dorate

Non vi resta che ascoltarla quanto basta per non farla più volare via dalla vostra testa.