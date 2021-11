Quanto guadagna Sangiovanni? La cifra mostruosa vi lascerà a bocca aperta

Nato a Vicenza nel 2003 ma cresciuto in provincia comincia a scrivere i suoi primi testi all’età di sedici anni.

Sangiovanni: ecco quanto guadagna

Riguardo il suo nome d’arte ha rivelato che l’ha utilizzato perché sua madre, da piccolo, gli ripeteva spesso nonostante i suoi colori angelici, non aveva per niente la faccia di un santo. Così, per via di questo aneddoto, Giovanni ha deciso di usare lo pseudonimo Sangiovanni come paradosso per quello che gli veniva detto dalla donna che l’ha messo al mondo.

A soli 17 anni, nel 2020 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove a seguito del successo dei suoi inediti, firma un contratto con la casa discografica Sugar per pubblicare questi sulle piattaforme online balzando al primo posto delle classifiche italiane.

A maggio del 2021, a ridosso della finale del talent, firma con la Universal Music un contratto per la pubblicazione del suo primo Ep certificato ad oggi triplo platino. Nel del disco sono inseriti tutti i brani del cantante eseguiti nel corso programma quasi tutti premiati con delle certificazioni.

Arrivato in finalissima, vincendo la categoria canto, il Premio Tim della Critica, il Premio delle Radio e il Premio Siae, si classifica secondo dietro la sua compagna di scuola e nella vita la ballerina Giulia Stabile.

Durante la premiazione dei Seat Music Awards, Sangiovanni si è fermato durante un’esibizione dopo essersi commosso per l’affetto del pubblico nei suoi confronti.

Le cifre dei suoi successi

Sangiovanni, con il brano Lady ha conquistato dapprima il disco d’oro per le 35mila copie vendute e in seguito il disco di platino per le 50mila copie vendute. La canzone in seguito è stata certificata quattro volte platino così come altri suoi brani.

A questo va ad aggiungersi il successone del tormentone estivo Malibù, certificato sette volte platino. Considerando che per ogni copia venduta si guadagnano 1.60 centesimi di euro e per ogni canzone scaricata 0.16 centesimi ad oggi il cantante avrebbe incassato più di 6 mila euro a brano, e circa 16mila euro per il tormentone estivo.

A questi vanno aggiunti i cachet per le ospitate e la cifra di circa 150mila avuta durante la sua permanenza nella scuola di Canale 5.