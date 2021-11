Biffy Clyro annunciano l’album “The myth of the happily ever after”

Dopo il grandissimo successo di A Celebration of Endings, arriva un altro album che mira a replicare, se non aumentare, la popolarità dei Biffy Clyro. La band è pronta a far conoscere al mondo il risultato delle loro ultime fatiche, The Myth of the Happily Ever After.

Un nome che è tutto un programma quello che i Biffy Clyro hanno voluto per il loro nuovo album. La band ha puntato sul fascino del mito evidentemente. Sarà un album all’altezza delle aspettative dei fan? Secondo i critici del genere ci sono buone possibilità che le canzoni finiscano per diventare molto popolari.

LEGGI ANCHE —> Biffy Clyro Space: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Biffy Clyro, nuovo album in arrivo: The Myth Of The Happily Ever After

I fan del rock non restano mai delusi con i Biffy Clyro: la band è pronta a lasciare tutti senza parole con il suo ultimo album: Myth Of The Happily Ever After. I ragazzi hanno una vena creativa in piena attività, tant’è che è passato solo poco più di un anno dal loro ultimo lavoro, A Celebration Of Endings.

Sicuramente, ha fatto tanto la pandemia: nei momenti in cui niente si poteva fare fuori e con il resto del mondo, gli artisti come loro hanno avuto un’opportunità per riflettere e fare un focus introspettivo che gioca sempre bene nel mondo dell’arte in generale.

La band vuole scalare le vette delle classifiche inseguendo miti ancora lontano ma non irraggiungibili dato il loro talento.

LEGGI ANCHE –> Biffy Clyro Wolves Of Winter: video, testo e traduzione

Le canzoni del nuovo album

I loro testi hanno la capacità di entrare nelle vite dei loro fan: sembrano cucite addosso a chi ama il genere e vuole cantante a squarciagola i propri inni durante i loro concerti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biffy Clyro (@biffy_clyro)



Anche il sound è originale e ricercato non cade mai nel banale e nel ripetitivo. La speranza di tutti è che il trio eviti di cadere nell’errore di voler piacere a tanti, perché il sottile con i troppi è davvero labile.

Anche il fatto di voler colpire un pubblico che ricerca musica più pulita potrebbe giocare loro contro: è la rozzezza il loro punto forte.