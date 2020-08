Pinguini Tattici Nucleari – La Storia Infinita: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

La Storia Infinita è un singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, scritto dal frontman Riccardo Zanotti e disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 28 agosto 2020 su RCS / Sony Music Italy. L’audio e il testo.

L’attesa è finalmente terminata: è ufficialmente stata rilasciata la nuova canzone del gruppo indie rock capitanato da Riccardo Zanotti che, dopo l’ottima esperienza sanremese che ha visto la band ottenere un dignitoso terzo posto e un semestre ricco di soddisfazioni, con diverse certificazioni Oro e Platino e primati nelle classifiche radio e di vendita, torna con questo interessante brano prodotto da Fabrizio Ferraguzzo & Enrico Brun, sul quale i PTN hanno lavorato durante il lockdown.

Sebbene la calda stagione sia ormai nella fase conclusiva, qui il gruppo parla di estate, quella più bella di sempre, quindi probabilmente non questa, che si è rivelata quantomeno anomala a causa dell’emergenza sanitaria che purtroppo è mai definitivamente cessata. La Storia Infinita è una gradevole canzone ricca di citazioni del passato riviste in chiave moderna.

“Pasolini diceva che contava il tempo ad estati, non ad anni, e il nostro nuovo singolo parla dell’estate più bella di sempre, quella in cui avevi 10 anni, o 15, o 30, a seconda di chi sei, quell’estate che per qualcuno forse non è ancora arrivata, e per altri è appena finita. Quell’estate in cui ti sembra di essere in sella al fortunadrago e vedi il mondo piccolissimo dall’alto” ha condiviso il gruppo sui social. Queste invece le parole di Riccardo Zanotti: “E così è nella vita, ci sono estati del nostro passato che sono rimaste dentro di noi come opere d’arte, che non smettono di esistere e che continuano a rinnovarsi mentre noi cambiamo. Magari quando avremo ottant’anni le ricorderemo in modo diverso, ma resteranno vive, vivide e bellissime”.

Audio:

La Storia Infinita Testo PTN

Download su: Amazon – iTunes





[1a Strofa]

Ti ho scritto una lettera che sa cantare

Per tutti i giorni in cui vorrai dormire

Quattrocento colpi dentro al cuore

Corse sul mare come due pistole

Ma… ora non corro più

Non corro più

[2a Strofa]

Cartoline erotiche nei bar

Vecchi che giocavano a briscola

Potevo leggerti nell’anima

Dietro le lenti nere dei Ray-Ban

Sì, dei tuoi Ray-Ban

[Rit. 1]

Un tedesco suonava “Wonderwall” ad un falò

Di notte lui giocava a far l’artista

Mentre tu sorridevi e non guardavi, no

Mia dolce Venere di Insta

Perché sei stata l’estate migliore della mia vita, è la verità

Sembrava La Storia Infinita e forse era solo la felicità (Let’s go!)

[3a Strofa]

E quanto siamo bravi a fingere

Di non provare sentimenti

E siam felici come Pasque, sì

Ma Pasque del 2020

E tu dicevi di amare la mia “s”

Invece ora chissà che cosa pensi

Esser felici dura il tempo di un ballo

Fra Dustin e Nancy

[Rit. 1]

Un tedesco suonava “Wonderwall” ad un falò

Di notte lui giocava a fare l’artista

Mentre tu sorridevi e non guardavi, no

Mia dolce Venere di Insta

Perché sei stata l’estate migliore della mia vita, è la verità

Sembrava La Storia Infinita e forse era solo la felicità





[Ponte]

(Woh-oh-oh-oh-oh)

Anima punk, occhi di Peter Pan

(Woh-oh-oh woh-oh)

Una poesia dentro al cesso di un bar

(Woh-oh-oh-oh-oh)

Una canzone che non finirà

(Woh-oh-oh-oh-oh)

Aspetta, aspetta, aspetta, com’è che fa?

[Rit. 2]

Un tedesco suonava “Wonderwall” ad un falò

Col testo scritto sopra al fazzoletto

E siamo solo mostri con una grande paura

Di trovare un bambino sotto al letto

Tu, arrossivi ma senza un perché

Comoda dentro ad un cliché

Ti innamoravi e non di me

O forse sì

Ho perso i miei denti da latte

Perché son diventato grande

Ti ho usata come una risposta

Ma eri milioni di domande

E na na na na na