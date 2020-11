Pinguini Tattici Nucleari – Scooby Doo: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

I Pinguini Tattici Nucleari omaggiano Scooby-Doo nel nuovo singolo incentrato su diverse ragazze e disponibile da venerdì 13 novembre 2020 su RCA Records, a 2 mesi e mezzo dalla fortunata La Storia Infinita, certificata Oro. Entrambi i brani saranno inclusi nell’EP Ahia!, secondo Extended Play dell’amato gruppo capitanato da Riccardo Zanotti, atteso il successivo 4 dicembre.

L’audio e il testo di questa simpatica canzone, scritta da Giorgio Pesenti, Marco Ravello & Riccardo Zanotti, e prodotta da Fabrizio Ferraguzzo ed Enrico Brun, secondo tassello di questo mini progetto composto da un totale di 7 tracce inedite: oltre al brano in oggetto e al succitato La Storia Infinita, in Ahia vi saranno la title track, Scrivile Scemo, Bohémien, Pastello Bianco, Giulia e la title track. Per chi non lo sapesse, “Ahia!” è anche il titolo del primo libro di Riccardo Zanotti, negli scaffali dei negozi dal precedente 3 novembre su Mondadori.

Per la gioia dei numerosissimi fan, il gruppo multiplatino è tornato con nuova musica e Scooby Doo è solo il secondo assaggio di ciò che sarà il disco nato a marzo, appena dopo il Festival di Sanremo e nella fase di lockdown. Il titolo di questo lavoro, indica che per la band, questo 2020 si è rivelato uno degli anni più difficili di sempre, a causa della pandemia, che ha scombussolato i programmi del gruppo, che prevedeva un 2020 pieno zeppo di impegni e successi che ci sono comunque stati, con Dischi di Platino conseguiti con il repack di Fuori Dall’Hype e con il sanremese Ringo Starr e Ridere.

Ma tornando al brano in oggetto, come sostenuto dal frontman stesso, il singolo parla di diverse ragazze conosciute durante la sua vita e la canzone vuole in qualche modo vuole ricordare a tutti che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere. Da qui il titolo che omaggia la famosissima serie animata prodotta dalla Hanna-Barbera e incentrata sul cane detective che, insieme ai suoi compagni umani, devono perennemente risolvere misteri incentrati su diversi mostri che, alla fine di ogni episodio, vengono smascherati rivelandosi semplicemente esseri umani con un costume.

Scooby Doo Testo PTN

[1a Strofa]

Vive dentro due Vans

Nella maglia dei Guns

Vuole fare l’attrice, ma mamma no

Scaccia tutte le avances

Primo anno di DAMS

Passa ore a copiare Marilyn Monroe [Nota: La DAMS (acronimo di Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo) è un corso di laurea concepito per chi vuole entrare nel settore artistico e nel mondo dello spettacolo. La protagonista vorrebbe fare l’attrice ma trascorre ore a copiare Marilyn Monroe.]





Ed è vero che nessuna la capisce

Come i dark o i libri di Nietzsche

Ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tetta sul tram

Non si fida di chi è troppo felice

Di chi mette solamente le camicie

E le poesie d’amore che le han dedicato le conserva dentro allo spam

[Rit. 1]

Qualcuno ti dà un cocktail

Con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù

Siamo figure losche

Facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby-Doo

Voglio quello che tu non mi mostri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mo-stri

Ciò che pensi quando resti muta

Tutti i dubbi su cui sei seduta

[2a Strofa]

Grida: “Sbirri mer*e” e suo zio s’offende

Alle cene in famiglia lei fa quel che può

Dura come Bender, Iron come i Maiden

Ma poi piange coi gattini su TikTok

Ha preso una stanza con una di Monza

Sembrava un’amica, ma era una stron*a

Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto e poi se ne va

I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi

E ascoltano ancora qualche vinile col giradischi





[Rit. 1]

Qualcuno ti dà un cocktail

Con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù

Siamo figure losche

Facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby-Doo

Voglio quello che tu non mi mo-stri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri

Ciò che pensi quando resti muta

Tutti i dubbi su cui sei seduta

[Ponte]

Quando ballavi danza classica facevi un gioco

Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo [Nota: Il pogo indica una sorta di animosa danza collettiva che si pratica abitualmente durante i concerti punk e hardcore, caratterizzata dallo saltellare animatamente su e giù e, spesso, anche con spallate casuali tra le persone sotto il palco. Wikipedia.]

Noi siamo sempre un po’ fuori luogo ma sorridenti (eheheheh)

Come un assolo di chitarra in radio in questo fo**utissimo 2020

[Rit. 2]

Qualcuno ti dà un cocktail

Con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù

Siamo figure losche

Facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby-Doo!

Voglio quello che tu non mi mostri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri

Ciò che pensi quando resti nuda

Tutti i dubbi su cui sei caduta