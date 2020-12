Pinguini Tattici Nucleari – Bohémien: audio e testo della nuova canzone

Bohémien è indubbiamente una delle canzoni più allegre e carine facenti parte dell’EP Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari, disponibile ovunque dal 4 dicembre 2020. Il testo e l’audio di questa terza traccia del disco.

Come tutte le sette nuove canzoni proposte in questo lavoro, anche questa è stata scritta da Riccardo Zanotti e prodotta da Fabrizio Ferraguzzo & Enrico Brun. Ricordo che le altre tracce dell’Extended Play sono: Scrivile Scemo, Giulia, Ahia, Pastello Bianco, La Storia Infinita e Scooby Doo

Il significato della canzone

Ce lo spiega Riccardo Zanotti:

Avete presente l’euforia che si prova all’inizio delle convivenze, specie quella dei ragazzi molto giovani che non hanno un futuro ben delineato e vivono alla giornata? Ecco, per quanto leggera, la convivenza è il primo step, insieme al lavoro, che ti dice che sei diventato grande. Ma inevitabilmente la vivi in modo immaturo e naïf. Bohémien è dedicata a una persona di famiglia la cui convivenza, anche se non è finita bene, ha lasciato il ricordo di quei sentimenti che sopravvivono all’amarezza. Le sonorità sono, per dirla all’inglese, “happy-go-lucky”, un pop scanzonato insomma.

Testo Bohémien dei PTN

[Intro]

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh





[1a Strofa]

La pioggia scende sopra i rider di Deliveroo

Torno da te seguendo il profumo di ragù

Milano è un gran bel ideale da inseguire

Un sogno che fa solo chi non riesce mai a dormire

Novembre m’ha soffiato il freddo nelle ossa

La nostra foto più carina è quella mossa

Mi hai detto “Guarda, sembra quella di Bando

A me pare di no, ma vabbè, già lo so che vuoi

Averla sempre vinta tu, eh sì

[Rit.]

Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale

E invece noi niente, penseranno che sono il Grinch (che sono il Grinch)

La vecchia che ci abita accanto, ieri è venuta a chiedere il sale

Mi ha domandato quando facciamo un figlio, che cringe (ammazza che cringe)

E mia mamma mi ha detto che sono troppo bohémien

E che se sono così lo devo solamente a te

[2a Strofa]

La convivenza ti spaventa, è roba nuova

Meglio andar lenti come insegnavi a Palmanova

Sei come un ambulanza di San Andreas

Perché hai ucciso mille altri per salvare solo me-e

Ascolti Anderson .Paak solo per fare l’hipster

Ma poi ti stendi forte quando perde l’Inter

Sogni una vita tipo Big Fish

A volte hai meno senso di un’inserzione di Wish





[Rit.]

Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale

E invece noi niente, penseranno che sono il Grinch (che sono il Grinch)

La vecchia che ci abita accanto, ieri è venuta a chiedere il sale

Mi ha domandato quando facciamo un figlio, che cringe (ammazza che cringe)

E mia mamma mi ha detto che sono troppo bohémien

E che se sono così lo devo solamente a te

[Bridge]

Cremonini girava in sella alla sua Vespa

Ma io sto sopra a un Segway

Perché Milano ti dà alla testa

Bussa alla vicina, che ci manca la panna

E dille che quando accadrà

Nostra figlia avrà il nome di mamma

[Outro]

Lalalalalalalala

Mia mamma ti odia sul serio

E non ti può sopportare

Ma le farebbe piacere

Invitarti per cena a Natale

Ma tu non puoi venire