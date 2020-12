Ascolta e leggi il testo di Mille guerre di Ariete

E’ una Ariete che farebbe Mille Guerre per una persona molto speciale, quella che sentiamo nella terza traccia facente parte dell’EP 18 Anni, il secondo della giovane cantautrice laziale, uscito il 4 dicembre 2020 su Bomba Dischi.

L’audio e il testo di questa gradevolissima canzone, scritta di suo pugno e composta insieme a Marco De Cesaris e Daniele Razzicchia, in arte Winniedeputa, che ha anche curato la produzione.

Devo in tutta onestà fare i complimenti ad Arianna, perché anche questo pezzo è veramente molto bello. Nonostante la giovanissima età, questa talentuosa artista si sta facendo rapidamente e meritatamente strada nel mondo della musica. Questo Extended Play è un piccolo capolavoro e sono certo che il brano in oggetto diverrà virale.

Mille Guerre testo – Ariete

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music

[1a Strofa]

Come va?

Non ti chiedo mai come va

Sono troppo egoista

Bene, dai

Se ci fossi tu, meglio, sai?

Ogni giorno è una fissa

[Pre-Rit. 1]

Cado nei tuoi occhi e ca**o, non volevo

Sono in alto mare e questa volta annego

Però di pensarti non ne faccio a meno

Che fai così male, ma so’ masochista





[Rit.]

E ti odio se mi fai quell’aria scontrosa

Perché farei mille guerre per ogni cosa

Per te

Ti giuro, lo farei, ehi

Dai, non dirmi che mi odi anche tu stasera

Perché non puoi rovinare quest’atmosfera

E lo sai

Sì, lo sai pure te

Eh, sì, lo sai pure te

[Post-Rit.]

Farei mille guerre per te

[2a Strofa]

Non lo sai?

Faccio a botte con il mio riflesso

E mi odio da giorni

Però, dai

Certe volte non ci vedo niente

Altre volte ti ci vedo dentro

[Pre-Rit. 2]

Ci siamo di nuovo, e ca**o, non volevo

Nata come un gioco ma stavolta annego

E io di pensarti non ne faccio a meno

Che fai così male, ma so’ masochista





Botte prese in faccia, il mio cuore Alaska

E se non ti sento, l’aria che mi manca

Mi prendi da dentro, sono uguale a te

Poi ti dico: “Basta”, ma non fa per me

[Rit.]

E ti odio se mi fai quell’aria scontrosa

Perché farei mille guerre per ogni cosa

Per te

Ti giuro, lo farei, ehi

Dai, non dirmi che mi odi anche tu stasera

Perché non puoi rovinare quest’atmosfera

E lo sai

Sì, lo sai pure te

Eh, sì, lo sai pure te

[Outro]

Sì, lo sai pure te

Farei mille guerre per te (Sì, lo sai pure te)

Farei mille guerre per te