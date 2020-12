Pinguini Tattici Nucleari – Scrivile Scemo: audio e testo della nuova canzone

Scrivile Scemo è la traccia numero due inserita nel secondo EP dei PTN, Ahia!, pubblicato il 4 dicembre 2020, a oltre un anno e mezzo dall’ultima fatica discografica Fuori dall’hype e a ben 8 anni dall’Extended Play d’esordio, Cartoni animali.

Il testo e l’audio della canzone, firmata dal frontman Riccardo Zanotti e prodotta da Fabrizio Ferraguzzo & Enrico Brun. Nel disco sono anche presenti i singoli La Storia Infinita e Scooby Doo, e le tracce Pastello Bianco, Giulia, Bohémien e l’omonima Ahia.

Il significato

“Una canzone che racconta il coraggio e che contiene qualche riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza. Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un “ti amo” come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, non si devono demonizzare whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, diglielo e… in ogni caso, ti riscoprirai scemo, ma libero (per almeno due ore). Figlia dell’EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto.”. Riccardo Zanotti.

Scrivile Scemo Testo PTN

[1a Strofa]

Scrivile scemo, stanotte non dormi

Tu chiamali sogni ma sono ricordi

(Uohoh-ohoh-ohoh)

Scrivile scemo, è colpa del vino

Se basta uno sguardo e ritorni bambino

(Uohoh-ohoh-ohoh)

Scrivile scemo, ci vuole coraggio

Nel ’94 ad essere Baggio

(Uohoh-ohoh-ohoh)





[Rit.]

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in tv

E pesano, uccidono, sti ca**o di “ti amo”

Ballano dentro la bocca a un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile scemo

[Strofa 2]

Scrivile scemo, tre parole in croce

Poi scappa lontano, poi perdi la voce

(Uohoh-ohoh-ohoh)

Scrivile scemo, un finale migliore

Per quella puntata della Melevisione

Interrotta da torri che andarono in fiamme

E bimbi che facevano domande

[Rit.]

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in tv

E pesano, uccidono, sti ca**o di “ti amo”

Ballano dentro la bocca a un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile scemo





[Ponte]

E metto Bon Iver se sono giù

E lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu

E scusa per l’ansia, mi mangia da dentro

È per il cane che scappa con il cancello aperto

E non sono bravo a fare restare

Chi mi vuole bene però so aspettare

E con te mi sa che lo farò

[Rit.]

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in tv

E pesano, uccidono, sti ca**o di “ti amo”

Ballano dentro la bocca a un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile scemo

[Outro]

Scrivile, scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

Scrivile scrivile

(Scrivile scrivile)

(Scrivile scrivile)