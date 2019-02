Olivia Sellerio – “Zara Zabara 12 Canzoni Per Montalbano”: ascolta la colonna sonora della serie tv

Anche la tredicesima stagione della serie tv Il Commissario Montalbano, è composta da due episodi, nello specifico L’altro capo del filo (33esimo) e Un diario del ’43 (34esimo), trasmessi su Rai Uno rispettivamente l’11 e il 18 febbraio 2019.

Dal successivo 22 febbraio è disponibile la colonna sonora de Il Commissario Montalbano, un album della cantautrice siciliana Olivia Sellerio battezzato Zara Zabara – 12 Canzoni Per Montalbano.

Al suo interno sono ovviamente presenti dodici tracks originali (qui la tracklist) di questa talentuosa artista palermitana, tra le quali “Tornu dissi amuri” per l’episodio “Amore” e “Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi)” per la puntata La giostra degli scambi, due bei pezzi rigorosamente in dialetto siciliano, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in questo sito. I brani dei due nuovi episodi sono invece “‘U curaggiu di li pedi” (per la puntata “L’altro capo del filo”) e “Comu aceddu finici” (per la puntata Il diario del ’43).





Questa è invece la sigla iniziale (interamente strumentale, nelle immagini viene inquadrata una collina che per i più curiosi è Ragusa Ibla, anche se nella fiction la spacciano per Agrigento) mentre la sigla sigla finale è Ciuri di strata. A seguire i titoli dei brani e i link all’acquisto e all’audio gratuito.

Tracklist Zara Zabara – 12 Canzoni Per il Commissario Montalbano

La trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Audio su Deezer – Audio su Spotify

E si sfarda la negghia (di la vita mia) 3:06 Malamuri 2:43 Lu jornu ca cantavanu li manu [Episodio “La giostra degli scambi”] 2:16 Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi) 2:37 Batuku di lu juncu 1:51 Sciddicassi, amuri, la nuttata 2:21 Anticchia ‘i cielu supra ‘a testa 1:43 ‘U curaggiu di li pedi (Dalla serie TV “Il commissario Montalbano 2019”) [Episodio “L’altro capo del filo”] 3:18 Ciuri di strata (la sigla finale) 2:35 A tìa ca lu munnu è granni 3:06 Tornu dissi amuri [Episodio “Amore”] 3:33 Comu aceddu finici (Dalla serie TV “Il commissario Montalbano 2019”) [Episodio “Il diario del ’43”] 3:08