Adam Lambert: audio, testo e traduzione del nuovo singolo Feel Something

Il cantautore statunitense Adam Lambert vi presenta il nuovo singolo Feel Something, uscito ovunque il 22 febbraio 2019.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di Josh Cumbee & Benedict Cork e prodotto dallo stesso Cumbee e Afishin Salman, nel nuovo triste ma bel brano, l’artista parla delle sue delusioni affettive, che lo portano a cantare di non aver più bisogno dell’amore.

Feel Something Traduzione – Adam Lambert

Voglio solo provare qualcosa

Voglio solo provare qualcosa

Voglio solo provare qualcosa

Voglio solo provare qualcosa

Ho lasciato il mio cuore nei posti più sbagliati

L’ho ripreso troppo presto, quando avrei dovuto essere paziente

Ho costruito tutti questi muri in modo che nessuno potesse entrare

La verità è che mi mancano quelle notti in cui il mio cuore poteva essere nudo

Non ho bisogno di provare amore, voglio solo provare qualcosa

Se non dovesse bastarmi, almeno è meglio di nulla

Dopo tutti quelli che ho perso e tutti i baci che ho sprecato

No, non ho bisogno dell’amore

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

voglio solo provare

Ho aspettato così tanto per sentirmi degno

Di trovare qualcuno che possa riscrivere le pagine che sto voltando

Sono cresciuto con il dolore e immerso nella solitudine

In questo momento voglio solo qualcuno che mi abbracci

Non ho bisogno di provare amore, voglio solo provare qualcosa

Se non dovesse bastarmi, almeno è meglio di nulla

Dopo tutti quelli che ho perso e tutti i baci che ho sprecato

No, non ho bisogno dell’amore

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

voglio solo provare





Voglio solo provare qualcosa (qualcosa)

No, non voglio sentire nulla

No, no, oh no, oh (Qualcosa)

Voglio solo provare qualcosa

No, non voglio provare niente

No, no

Voglio solo provare qualcosa

Voglio solo provare qualcosa

Adam Lambert – Feel Something testo

Just wanna feel something

Just wanna feel something

Just wanna feel something

Just wanna feel something

I’ve been leaving my heart in all the wrong places

Took it back way too soon when I should’ve been patient

I built all these walls so no one could break in

Truth is I miss those nights when my heart could be naked

I don’t need to feel love, I just wanna feel something

If it’s never enough, at least it’s better than nothing

After everyone I’ve lost and every kiss I wasted

I don’t, I don’t need to feel love

Just wanna feel something (Something)

Just wanna feel something (Something)

Just wanna feel something (Something)

I just wanna feel

I waited so long to feel like I’m worthy

Find someone who could rewrite the pages I’m turning

I’ve grown with the pain and bathed in the lonely

All I want in this moment is someone to hold me

I don’t need to feel love, I just wanna feel something

If it’s never enough, at least it’s better than nothing

After everyone I’ve lost and every kiss I wasted

I don’t, I don’t need to feel love

Just wanna feel something (Something)

Just wanna feel something (Something)

I just wanna feel something (Something)

I just wanna feel

Just wanna feel something (Something)

I don’t, I don’t wanna feel nothing

I don’t, I don’t, oh no, oh (Something)

Just wanna feel something

I don’t, I don’t wanna feel nothing

I don’t, I don’t

Just wanna feel something

Just wanna feel something





