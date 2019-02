Fateme Cantà – Ultimo: il video e il testo del nuovo singolo

Dopo le non poche stra-note polemiche al Festival di Sanremo, il cantautore capitolino Ultimo torna con un singolo in dialetto romano, un bel pezzo estratto dal Colpa delle favole, la cui uscita è fissata al 5 febbraio 2019 via Honiro. Nel terzo album in studio, saranno presenti un totale di 13 inediti.

Disponibile dal 22 febbraio, nel nuovo brano nel quale Niccolò Moriconi, aka Ultimo, si cimenta anche al pianoforte, l’artista classe 1996 canta anche lo “sporco successo, che è amico sul palco e t’ammazza nel resto” e tale celebrità, lo fa quasi sentire in colpa.

Dopo il sanremese “I tuoi particolari”, già certificato Oro, il giovane cantautore propone ai sempre più numerosi supporters questa significativa canzone scritta di suo pugno, nella quale com’è sua consuetudine, canta anche per gli ultimi, per chi non ha avuto proprio cose belle dalla vita, ma in Fateme Cantà, il 23enne parla anche di se stesso, cantando di sentirsi come le persone normali. Che dire? A parer mio il brano è molto bello e tutta questa sincera modestia e semplicità, non può che accrescere il successo di questo talentuoso artista, che è stato vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze” e che quest’anno ha ottenuto il secondo discutibile posto alla kermesse, solo per “colpa” della giuria.

Ultimo – Fateme Cantà testo

Download su: Amazon – iTunes

Che giornata, che giornata

Sto distrutto eh!

Sto distrutto

Cameriè… portame er vino.





Fateme cantà

Che ‘n c’ho voglia de sta co’ ‘sta gente

Che me parla

Ma nun dice niente

Eheheh

Fateme cantà

Che me sento anche un po’ innervosito

Da ‘sta gente che me chiede ‘na foto

Io vorrei parlaje de loro

Ohohoh

Fateme cantà

Sto a impazzì appresso a troppe esigenze

C’ho bisogno all’appello

De dì che so assente.

Eh eeeee! Fateme cantà!

Pe’ l’amici che ho lasciato ar parcheggio

Io che quasi me ce sento ‘n colpa

Pe’ ave’ avuto ‘sto sporco successo

Che è amico sul palco e t’ammazza nel resto

Ohohoh.

Fateme cantà

Nun so’ bono a inventamme i discorsi

Sbaglio i modi, i toni e anche i tempi

Parlo piano, manco me sentiresti

Eheheh!

Fateme cantà

Che a ‘ste cene co’ questi in cravatta

Parlo a gesti, nun so’ la loro lingua.

Eheheh! Fateme cantà!

Pe’ quer tizio che nun c’ha più er nome

Sta pe’ strada e elemosina un core

Pe’ quer padre che se strigne l’occhi

Davanti a suo figlio pe’ proteggeje i sogni

Ohohoh! Fateme cantà!

Pe’ ‘sti gatti che aspettano svegli

Un motore pe’ stassene caldi

Pe’ i ricordi che me spezzano er sonno

E a letto me fanno girà come un matto, un matto, un matto!

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa

NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNaNaNa, NaNa.





Ascolta su: