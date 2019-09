Noel Gallagher’s High Flying Birds – This Is The Place è il nuovo EP: le canzoni e le versioni in commercio

This Is The Place è il settimo EP di Noel Gallagher e il suo gruppo High Flying Birds, negli scaffali dei negozi da venerdì 27 settembre 2019. I titoli e l’audio delle cinque canzoni.

A tre mesi e mezzo di distanza dall’EP Black Star Dancing, il cantautore inglese torna con questo mini album, formato da tre tracce inedite, più un remix della title track e la The Reflex Revision di Evil Flower, unico brano non ancora rilasciato, che sarà quindi possibile ascoltare solo dal 27 settembre.

Il mini disco sarà disponibile nelle versioni in vinile, anche colorato e anche nel formato ‘12 Picture Disc (che a quanto sembra è possibile acquistare solo nello store ufficiale dell’artista), in download digitale e nelle principali piattaforme streaming. Non è invece chiaro se verrà rilasciato anche il formato CD.

This Is The Place tracklist (Noel Gallagher EP 2019)





Download – Audio delle canzoni

Vinile

A1. This Is The Place

A2. A Dream Is All I Need To Get By

A3. Evil Flower

B1. This Is The Place (Dense & Pika Remix)

B2. Evil Flower (The Reflex Revision)