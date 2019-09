Sech – Si Te Vas feat. Ozuna: video ufficiale, testo e traduzione della nuova canzone

Rilasciato il 26 settembre 2019 via Rich Music, Si Te Vas è un singolo che vede duettare il panamense Carlos Isaías Morales, in arte Sech, e il portoricano Ozuna: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Squid.

SI tratta di una gradevole canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Dímelo Flow (Jorge Valdes Vasquez), Joshua Javier Mendez, Simon Restrepo & Vicente Saavedra, fondatore dell’etichetta Dimelo Vi, nella quale si parla di una relazione che non gode proprio di gran salute.

Si Te Vas testo — Sech · Ozuna

[Ozuna]

No, no, no, no

Dímelo, Sech

Dímelo Flow

[Ozuna]

Yo creo en el amor, pero no en lo que siente’ (En lo que siente’)

Que lo digan para mí no es suficiente (Oh-oh)

Llevo un suéter del real, pero siempre miente (Woh-oh, oh-oh)

[Sech]

Baby, si te vas (Si te vas), consigue dos (Consigue dos)

Igual no van a ser como yo (Como yo)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Ozuna]

Baby, si te vas, consigue dos (Do-o-os)

Igual no van a ser como yo (Como yo, oh)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió, oh-oh)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Sech]

Yeah

Si te vas, vuela, el karma deja su’ secuelas

Me caí y me levanté, como en la escuela (Escuela)

Siempre seré tu dolor de muela’

Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela

Me pasó al lado, pero dice que no me vio

Con una má’ buena, yo sé que le dolió

Son ateo’, pero pasan hablando de Dios

Ellas son como camellos, se parecen to’os.

[Sech]

Baby, si te vas (Si te vas), consigue dos (Consigue dos)

Igual no van a ser como yo (Como yo)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Ozuna]

Baby, si te vas, consigue dos (Do-o-os)

Igual no van a ser como yo (Como yo, oh)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió, oh-oh)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Ozuna]

Estaba lleno de esperanza

Pero la vida y el tiempo avanza (Oh, oh, oh)

El que ama de verda’, pue’, de luchar se cansa

Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza

Querían arruinarme y mi corazón no aguanta

Yo sé que tú quiere’ (Quiere’)

Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben (Lo que no deben)

Yo soy real, te digo que no se puede

Porque lo que pasa en casa no puede salir de las parede’, baby

[Sech]

Baby, si te vas (Si te vas), consigue dos (Consigue dos)

Igual no van a ser como yo (Como yo)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Ozuna]

Baby, si te vas, consigue dos (Do-o-os)

Igual no van a ser como yo (Como yo, oh)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió, oh-oh)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Sech (Ozuna)]

Yo creo en el amor, pero no en lo que siente’ (En lo que siente’)

Que lo digan para mí no es suficiente (Oh-oh)

Llevo un suéter del real, pero siempre miente (Woh-oh, oh-oh)

[Sech]

Baby, si te vas (Si te vas), consigue dos (Consigue dos)

Igual no van a ser como yo (Como yo)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Oh-oh)

Tranquila, por amor nadie se murió





[Ozuna]

Baby, si te vas, consigue dos (Do-o-os)

Igual no van a ser como yo (Como yo, oh)

Pensé que todo se podía y se pudrió (Y se pudrió, oh-oh)

Tranquila, por amor nadie se murió

[Ozuna]

Uoh-oh

Ozuna

Dímelo Flow

Sech

Rich Music, jaja

Dimelo Vi

Nibiru, Nibiru

Ozuna





La traduzione di Si Te Vas

No no no no

Dimmelo, Sech

Dimelo Flow

Credo nell’amore, ma non in cosa si prova “(in cosa si prova)

Che dicano ti amo a me non basta (Oh-oh)

Indossa una maglietta del Real, ma mente sempre (Woh-oh, oh-oh)

Baby, se te ne vai (se vai via), prenditene due (prendine due)

Non saranno comunque come me (come me)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

Baby, se vai via, prenditene due (Du-u-e)

Non saranno comunque come me (come me, oh)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito, oh-oh)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

Sì

Se te ne vai, vola, il karma lascia le sue conseguenze

Sono caduto e mi sono rialzato, come a scuola (scuola)

Sarò sempre il tuo mal di denti

E anche se mi buttano alcol non c’è modo che mi faccia male

Mi è passata accanto, ma dice di non avermi visto

Se mi vedesse con una più bella, so che le farebbe male

Sono atei, ma continuano a parlare di Dio

Queste sono come cammelli, si assomigliano tutte

Baby, se te ne vai (se vai via), prenditene due (prendine due)

Non saranno comunque come me (come me)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

Baby, se vai via, prenditene due (Du-u-e)

Non saranno comunque come me (come me, oh)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito, oh-oh)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno





Ero pieno di speranza

Ma la vita e il tempo passano (Oh, oh, oh)

Davvero il karma, si stanca di combattere

Ero disposto, ma tu e la tua vendetta

Volevate rovinarmi e il mio cuore reggeva

So che vorresti tornare con me

Ma tu e la tua amica dite cose che non dovreste dire (cosa non dovreste dire)

Io sono vero, ti dico che non puoi

Perché quello che succede a casa non può uscire dalle pareti, baby

Baby, se te ne vai (se vai via), prenditene due (prendine due)

Non saranno comunque come me (come me)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

Baby, se vai via, prenditene due (Du-u-e)

Non saranno comunque come me (come me, oh)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito, oh-oh)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

Credo nell’amore, ma non in cosa si prova “(in cosa si prova)

Che dicano ti amo a me non basta (Oh-oh)

Indossa una maglietta del Real, ma mente sempre (Woh-oh, oh-oh)

Credo nell’amore, ma non in cosa si prova “(in cosa si prova)

Che dicano ti amo a me non basta (Oh-oh)

Indossa una maglietta del Real, ma mente sempre (Oh-oh)

Baby, se vai via, prenditene due (Du-u-e)

Non saranno comunque come me (come me, oh)

Pensavo che potevamo fare tutto ed è marcito (ed è marcito, oh-oh)

Tranquilla, per amore non è mai morto nessuno

