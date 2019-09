Daniel & Astol – Momenti: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 27 settembre 2019 via Hokuto Empire, Momenti è un singolo di Daniel e Astol: leggi il testo e ascolta la nuova e bella canzone, scritta dagli interpreti e composta da Mattia Mustica e Alessandro Manzo.

Si tratta di un interessante, contagioso e gradevole brano in pieno stile Daniel Piccirillo e Pasquale Giannetti, che ha tutte le carte in regola per far togliere ulteriori soddisfazioni ai due giovani cantautori, dopo i successi di Fulmine, Proibito e Fuoco.

Momenti testo – Daniel & Astol

Download su: Amazon – iTunes

[Daniel]

Eh

Bebe tù cuerpo (yeeh) è melodia (yeeh)

Bebe tù cuerpo (yeeh) è fantasia, yeeh

Sei stata con un altro

Ma non ti ha dato quello che ti ho dato io

E scusami tanto

E scusami se non sono

E scusa se non sono come te, ma l’ho imparato

Prima di rialzarmi tu sai che sono inciampato

Siamo un disegno che non verrà mai più cancellato

Mi piaceva quando (Cosmic)

Ti scioglievi i capelli

Perdoname se sono ancora qua

E parlo di te ora che non ci sei

Ci sono momenti

In cui vorrei scappare lontano con te

Tu sei il momento (tu sei il momento)

col tuo movimento.

[Astol]

Fumo guardando la luna (guardando la luna)

Mi ricorda che (Mi ricorda che)

L’altra metà (L’altra metà)

Appartiene a te

Ti immaginavo con me

Questo è il momento, tu dove sei?

Quanta gente c’è

Guarda che ti stai perdendo baby.





Ora arrivo al locale tu devi spostarti

Vedi ho tanta gente dietro e non so chi ho davanti

Troppe fidanzate baby, arrivo almeno a 100

E non ho calcolato quelle che amano il mio accento

Queste dicono di essere state con 2 o 3

Pero scrivono ai miei amici per arrivare a me

103, la stanza d’hotel, mi manca tu piel.

Mi piacevi quando

Ti scioglievi i capelli

Perdoname se sono ancora qua

E parlo di te ora che non ci sei

Ci sono momenti

In cui vorrei scappare lontano con te

Tu sei il momento (tu sei il momento)

col tuo movimento.

Tienimi le mani (Tienimi le mani)

Se ti conoscessi a quelle feste che scordi anche come ti chiami (come ti chiami)

tu saresti l’unica che mi ricorderei

E ti scrivo domani





Rimani uh-uh-yeh

Sei un tramonto a colori chiari

Tu sei il cielo ed io le ali

Senti questa mami.

Ti scioglievi i capelli

Perdoname se sono ancora qua

E parlo di te ora che non ci sei

Ci sono momenti

In cui vorrei scappare lontano con te

Tu sei il momento (tu sei il momento)

col tuo movimento.





