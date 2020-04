Niko Pandetta – Venezuela: audio e testo della nuova canzone

Il testo di Venezuela, canzone tratta dall’EP Wow del cantante neomelodico siciliano Niko Pandetta, disponibile su Youtube dall’11 aprile 2020.

In questo coinvolgente brano, scritto insieme a G.GIOCONDO, Pandetta rappa interamente in italiano e lo fa piuttosto bene. Nell’EP sono presenti anche tracce classiche in dialetto napoletano, nello specifico Range Rover Blu e Barbie, alle quali si aggiungono la title track Wow e Scusa.

Niko Pandetta – Venezuela testo

Sembra di stare dentro la savana, uoooh

coi miei fra’ siamo in giro già dalla mañana, uoooh

stiamo attenti perché non è mai come sembra, yaaah

stiamo svegli la notte perché non c’è scelta

Sembra il Venezuela, yaaah

questi infami ci vogliono prendere, yaaah

sembra il Venezuela, yaaah

come la notte a caracas

in Venezuela, yaaah

Sono tornato

queste iene le travolgo come un tornado

digli che per me il prezzo è sempre scontato

so da dove vengono, mi sono scordato

Ho Panamera, Audi, Rolly ?

non rispondo, mami, se mi chiamerai

non mi dire si che forse è troppo presto

baby non ci riesco quando sono messo male

laaaa, tutte ste iene vorrebbero quello che ho

flooow, però davanti c’ho il mondo e me lo prenderò

laaaa, già non sopporto chi guarda dall’alto e poi abbassa lo sguardo

se sono col branco mi prenderò tutto





Sembra di stare dentro la savana, uoooh

coi miei fra’ siamo in giro già dalla mañana, uoooh

stiamo attenti perché non è mai come sembra, yeeeh

stiamo svegli la notte perché non c’è scelta

Sembra il Venezuela, yaaah

questi infami ci vogliono prendere, yaaah

sembra il Venezuela, yaaah

come la notte a caracas

in Venezuela, yaaah

Queste scarpe, fra’, costano tanto

sono Dybala quando scendo in campo

coi miei fra’ ce la stiamo facendo

senza pretendere mai niente in cambio

e voglio girare tutto quanto il mondo

spendere un capitale in cose senza senso

non dire quando sarò pronto, sono pronto

‘ste iene finalmente pagheranno il conto

vestiti ne ho in quantità, yah

sta roba, fra’, è di qualità

non chiedere la parità

sono superiore ed in giro si sa

in giro si sa, yah, yah

in giro si sa, yah, yah

è di qualità, yah, yah

ne ho in quantità, yah, yah

Sembra di stare dentro la savana, uoooh

coi miei fra’ siamo in giro già dalla mañana, uoooh

stiamo attenti perché non è mai come sembra, yeeeh

stiamo svegli la notte perché non c’è scelta

Sembra il Venezuela, yaaah

questi infami ci vogliono prendere, yaaah

sembra il Venezuela, yaaah

come la notte a caracas

in Venezuela, yaaah