Niko Pandetta – Range Rover Blu: audio e testo della nuova canzone

Ascolta e leggi il testo di Range Rover Blu, una delle cinque tracce presenti nell’EP Wow di Niko Pandetta, rilasciato su Youtube l’11 aprile 2020. Ricordo che nell’extended play del cantante siciliano, sono presenti anche Barbie, Wow, Venezuela e Scusa.

Niko Pandetta – Range Rover Blu testo

In aggiornamento

Arrrrriba

Esagerat quand scinn in miezz a vi’

nun teng nient arret teng sul a polizì

penza a sti soldi, già sti soldi song a vita mi

? cu mme tutte cumpagn mij

e poi st’infam pottn int a nu caricator

e ci sta nu milione rind a sta ventiquattrore

nu par e scarp nov almen ogni 24 ore

m fum nu milion si manc l’ispirazione

Fratm ?

?

Mamacita vol natr par e scarp nov

questi sono i conti ? fatt ne parol





Range Rover Blu-u

sul p staser poi riman, scegli tu-u

Audi, Maserati mett ? BMW-u

stai senza pensier già non pensi nient chiu-u

non pensi nient chiu-u

Ci portam chil, o frat, me ne facc quattro

c fai foc, teng e sett vit com e gatt

nun m’mport i nent e voi ca mo facc o cantant

fra, quand cantav ?

nguoll a me, profumato di Chanel

gir p tutt’ o quartier, Gucci ?

n’agg vist mai, agg vist e guai

agg vist l’or ? ngopp ?

Fratm ?

?

Mamacita vol natr par e scarp nov

questi sono i conti ? fatt ne parol

Range Rover Blu-u

sul p staser poi riman, scegli tu-u

Audi, Maserati mett ? BMW-u

stai senza pensier già non pensi nient chiu-u

non pensi nient chiu-u

?

Range Rover Blu-u

sul p staser poi riman, scegli tu-u

Audi, Maserati mett ? BMW-u

stai senza pensier già non pensi nient chiu-u

non pensi nient chiu-u, chiu-u