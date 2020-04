Niko Pandetta – Scusa: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Scusa, brano di Niko Pandetta tratto dall’EP Wow, rilasciato su Youtube l’11 aprile 2020. In questo pezzo, il cantante siciliano racconta una relazione giunta al capolinea.

In questo lavoro sono presenti le seguenti cinque track inedite: Barbie e Range Rover Blu in dialetto e Wow, Venezuela e la canzone in oggetto in italiano.

Niko Pandetta – Scusa testo

Non ti chiedo scusa

e quando tornerai, troverai solo una porta chiusa

e sei bella ma mi hai fatto male come una medusa

come una medusa, come una medusa, come una medusa





Pensavamo già da grandi, yah

mi ricordo ancora quando per capricci ci bastavano gli sguardi, yah

quanto tutto era una scusa buona per restare in giro fino a tardi

fino a tardi, si

tu eri bella, eri la mia Cardi B

no tequila, no Bacardi, no

troppo freddo, sembrava tardi

ora che te ne frega meno di zero

chissà che pensi quando sei da sola e guardi il cielo

se hai voglia ancora di tornare a quando era sereno

non mi sembrava vero e infatti no, non era vero

Non ti chiedo scusa

e quando tornerai, troverai solo una porta chiusa

e sei bella ma mi hai fatto male come una medusa

come una medusa, come una medusa, come una medusa

E le pazze sopra quello scooter, più truccato di te

eravamo solo noi, non si discute, eravamo io e te

ora che sono da solo con i miei

e tu dici che stai meglio, non direi

forse è meglio io e te restiamo un po’ lontani

per volare in alto come gli aeroplani

tutta la notte nel locale, fino a domani

non abbiamo problemi, non abbiamo orari

passiamo ‘ste serate quasi tutte uguali

siamo cani randagi senza collari

questa vida loca attira calamita

tu con me volevi fare la bandita

però hai perso la partita

tra di noi è già finita

Non ti chiedo scusa

e quando tornerai, troverai solo una porta chiusa

e sei bella ma mi hai fatto male come una medusa

come una medusa, come una medusa, come una medusa