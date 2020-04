Arcángel, Sech & Romeo Santos – Sigues Con Él (Remix): video, testo e traduzione

Il remix del singolo Sigues Con Él di Arcángel e Sech, pubblicato il 10 aprile 2020, vede la partecipazione del cantante statunitense Romeo Santos. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Unenano.

Il brano originariamente rilasciato il 13 dicembre 2019, come anticipo dell’album Historias de un Capricornio, uscito una settimana dopo, è quindi ora disponibile in questa nuovissima versione, caratterizzata da una introduzione più corposa e una strofa nuova di zecca scritta e interpretata dalla voce principale del gruppo bachata Aventura.

Sigues Con El Remix testo — Arcángel • Sech • Romeo Santos

[Intro: Sech & Romeo Santos]

Si tú te vuelves loca por mí (Por mí)

Y yo me vuelvo loco por ti (Por ti)

(Entonces, ma’, deja al novio que tu tiene’

Dile que tú no lo quiere’)

Anoche me soñé contigo

Y el imbécil de tu prometido

Al igual que en el presente, tú prácticamente

A punto de gritar “auxilio”

Y yo que tengo síndrome de héroe (Héroe)

Le quedan par de horas pa’ perderte (-te)

En nuestra última conversación

Qué bueno que consumiste alcohol

[Verso 1: Romeo Santos]

Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila (Wuh)

Que borras al otro día

Pero grabé lo que decías (Listen)

Yo con apetito y él a dieta en la cama

Me pongo sexy y él como si nada

Que no se quejé cuando te haga mía

Y como Frankie Ruiz diría

Tú con él (Oye), la historia que pronto termina

(Déjame ser tu maravilla)

¿Quiere’?

[Coro: Arcángel, Romeo Santos & Sech]

¿Por qué sigues con él (¡Auh!; ¿por qué sigues con él?)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Eh; jaja)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Es que hay cosa’ que él no sabe)

Si pruebas, no vas a volver (No-oh-oh-oh)

¿Por qué sigues con él (Tell me girl)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Él no sabe, él no sabe)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Oh-oh-oh, ah)

Si pruebas, no vas a volver (No, oh-oh-oh)

[Verso 2: Arcángel]

Austin, baby (No-oh)

Baby, ¿por qué tú sigue’ ahí, tan incómoda ahí? (Ajá)

Escápate conmigo, no’ vamo’ del party (Jaja; eh)

Tú queriendo irte y él no te deja ir (¿Qué?)

Tanto gym, pero él no te hace venir

No finjas tanto (No)

Deja el sarcasmo (Yes)

Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación (Oye)

Con él no sientes satisfacción (Jaja; oye)





[Coro: Arcángel & Sech]

¿Por qué sigues con él (¡Auh!)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Eh; jaja)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Eh; okey)

Si pruebas, no vas a volver (No, oh-oh-oh), yeah-eh

¿Por qué sigues con él (Con él)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien? (Bien; ¿qué pasó?)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (Es que hay cosa’ que él no sabe)

Si pruebas, no vas a volver (No, oh-oh-oh)

[Outro: Sech, Romeo Santos & Arcángel]

Oh-oh-oh

Este es Sech

Arcángel, pa’

La Ma

Ustedes saben quién es el mejor en esto

Now I’m let my baby now remind you who’s The King

Dada





La traduzione di Sigues Con Él (Remix)

[Intro]

Se impazzisci per me (per me)

E io impazzisco per te (per te)

(Allora lascia il tuo ragazzo

Digli che non lo vuoi)

Ieri notte ti ho sognata

E quell’imbecille del tuo fidanzato

Proprio come nel presente, tu praticamente

Stavi per gridare “aiuto”

E io che ho la sindrome dell’eroe (eroe)

Avevo un paio d’ore da perdere

Nella nostra ultima conversazione

E’ un bene che tu abbia bevuto alcolici





[Strofa 1]

Sapete come diventi quando si mescolano champagne e tequila (Wuh)

Che il giorno successivo non ricordi nulla

Ma ho registrato quello che dicevi (Ascolta)

Io con l’appetito e lui a dieta a letto

Divento sexy e lui come se niente fosse

Non mi sono lamentato quando ti ho fatta mia

E come direbbe Frankie Ruiz

Tu con lui (Ehi), la storia che presto finisce

(Lasciami essere la tua meraviglia)

Ti va?

[Rit.]

Perché stai ancora con lui? (Auh!; Perché stai ancora con lui?)

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa?

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (E’ che ci sono cose che lui non sa)

Se provi me, non tornerai da lui (No-oh-oh-oh)

Perché stai ancora con lui? (dimmi ragazza)

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa? (Non lo sa, non lo sa)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (Oh-oh-oh, ah)

Se provi me, non tornerai da lui (No, oh-oh-oh)

[Strofa 2]

Austin, piccola

Baby, perché sei ancora lì, sei così a disagio lì? (Aha)

Scappa con me, lasciamo la festa (Haha; eh)

Vuoi andartene e lui non te lo permette (Come?)

Tanta palestra, ma non ti fa venire

Non fingere troppo (No)

Lascia perdere il sarcasmo (Sì)

Fagli capire che quando siete a letto non ti fa raggiungere l’orgasmo (Ehi)

Con lui non provi soddisfazione (Haha; hey)

[Rit.]

Perché stai ancora con lui? (Auh!)

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa?

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (Eh; ok)

Se provi me, non tornerai da lui No, oh-oh-oh), sì-eh

Perché stai ancora con lui? (con lui)

Se ubriaca mi hai confessato che lui non ti soddisfa? (Okay, cos’è successo?)

Riscaldi il suo cibo, ma non sa come divorarti (c’è qualcosa che non sa)

Se provi me, non tornerai da lui (No, oh-oh-oh)

