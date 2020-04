Niko Pandetta – Wow: audio e testo del nuovo brano tratto dall’EP omonimo

Nell’EP Wow, rilasciato su Youtube l’11 aprile 2020, sono presenti 5 nuove canzoni tutte scritte a quattro mani con G. Giocondo. Il testo e l’audio del brano omonimo.

Il mini progetto del cantautore catanese contiene pezzi interamente in italiano (Scusa, Venezuela e il brano in oggetto) e Range Rover Blu e Barbie in dialetto partenopeo.

Niko Pandetta – Wow testo

Ahahahahah

Fanno fanno tutti Wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da me

Quando mi chiamano, si, fanno tutti wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da me

faccio tutto da-

Li ho già lasciati a bocca aperta

e c’ho più di una porta aperta

se faccio a gara con chi odia

è come un gol a porta vuota, ancora





vogliono parlare male

io faccio parlare i fatti

penso soltanto a me stesso

non me ne frega degli altri

qua, qua, due amici già mi hanno tradito

? solo il terzo dito

sai che sono il trapper preferito

del tuo amico, del tuo preferito

Fanno tutti Wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da me

quando mi chiamano, si, fanno tutti wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da me

Quanta gente sulla mia strada

tutta sta folla va superata

corro come su una superstrada

o vinco tutto oppure nada

non me ne frega di Gucci e di Prada

voglio solo diventare il migliore

andare sopra di qualche milione

scappare fuori da questa nazione

Parla, parla, frate’, se gli dicono

non ti penso, sto volando, amico, no

per le strade la gente mi dicono

tu non mi hai sentito fors

Fanno tutti Wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da me

quando mi chiamano, si, fanno tutti wow

quando mi vedono, si, fanno tutti wow

quando mi sentono, si, fanno tutti wow

ma io faccio tutto da me

faccio tutto da-