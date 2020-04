Niko Pandetta – Barbie: audio e testo della nuova canzone

Nell’EP Wow di Niko Pandetta, disponibile su Youtube dall’11 aprile 2020, è presente anche la canzone Barbie, anch’essa scritta a quattro mani con G.GIOCONDO. Il testo.

Il progetto racchiude un totale di cinque tracce, vale a dire la title track Wow, Scusa e Venezuela, interamente in italiano, la più classica Range Rover Blu e la canzone in oggetto, che a parer mio è niente male.

Niko Pandetta – Barbie testo

Questa barbie, barbie

questa barbie, barbie

questa barbie,

Questa barbie, barbie

vol correr ? in Aston Martin, questa barbie

questa barbie, barbie

mille storie, a sera torna a casa tardi

questa barbie, barbie

Quann sta babb m chiamm

facc Catania e Milan

ristorante stella-

no, non pensa a chillo

si sta barbie m chiamm

spend nu capital

poi cu chell ca riman

facim fest fin a diman





Quann stamm nsiem nui, per le strade panico

anche se le pantere già sanno dove abito

metto dentro la cartina qualcosa di magico

siamo una storia d’amore da finale tragico

oh

questa barbie

vol sol Gucci, Fendi e dei contanti

vol zero problemi, solo diamanti

tutt quant amm a guardà lei guarda avanti

pensa solo ai contanti, m piac questa barbie

mille storie, a sera torna a casa tardi

e me e i miei cumpagn sem coi Bacardi

tutt quant amm a guardà lei guarda avanti

pensa solo ai contanti

e poi ? fatt na rapin

poi te verè quas tutt e matin

nsiem vicin a me quand cammin

fum na bom, te, fatti due tiri, yah

sei la mia barbi

dici: “non fare tardi”

so che mi aspetta sveglia

spugliat oi ssai si meglia

Quann stamm nsiem nui, per le strade panico

anche se le pantere già sanno dove abito

metto dentro la cartina qualcosa di magico

siamo una storia d’amore da finale tragico

vol sol Gucci, Fendi e dei contanti

vol zero problemi, solo diamanti

tutt quant amm a guardà lei guarda avanti

pensa solo ai contanti, m piac questa barbie

mille storie, a sera torna a casa tardi

e me e i miei cumpagn sem coi Bacardi

tutt quant amm a guardà lei guarda avanti

pensa solo ai contanti