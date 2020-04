Daniel – Poesia: audio e testo del singolo

Rilasciato il 14 aprile 2020 via Hokuto Empire, Poesia è un singolo di Daniel Piccirillo, una ballad urban pop acustica che sta già facendo impazzire i fan. Il testo e l’audio della canzone.

Dopo la positiva avventura con Astol e i successi solisti di Ti ho sognato e Gonna, il cantante napoletano classe 2001 torna con questo interessante pezzo chitarra e voce, bello ed essenziale.

La nuova release è una canzone dalle delicate influenze elettroniche, che mostra il lato più intimista dell’artista ex Amici, che qui parla dell’insicurezza di una donna che non si ritiene mai all’altezza. Poesia è una track-dedica da far ascoltare alla persona che si ama, per ricordarle che è speciale così com’è. Se lei crede di non essere abbastanza, allora deve necessariamente sapere che, qualsiasi cosa faccia, è poesia.

Daniel – Poesia testo

Tu sei poesia quando ridi, quando è tardi

quando tiri le coperte, quando ti arrabbi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami

sei poesia quando scrivi, quando parli

quando butti via i vestiti per scoparmi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami

E’ meglio che non mi senti

quando tu sei insicura

la tua bellezza che proviene dalla luna

quante sere qui per dirti che sei vera

certa gente se lo sogna essere te

ma tu sai che, tu sai che

sei bella quanto fragile, fragile

ti bacio ancora un po’.. mami

Tu sei poesia quando ridi, quando è tardi

quando tiri le coperte, quando ti arrabbi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami

ma sei poesia quando scrivi, quando parli

quando butti via i vestiti per scoparmi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami





