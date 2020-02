Marco Masini duetta con i Modà sulle note di Bella stron*a: audio e testo

Marco Masini e Kekko Silvestre dei Modà, hanno dato vita a un meraviglioso duetto sulle note di Bella stron*a, brano del cantautore fiorentino originariamente estratto come primo singolo dall’album Il cielo della vergine. Insieme a Vaf*an*ulo, è sicuramente uno dei pezzi più popolari dell’artista. Il duetto è incluso nella raccolta Masini +1 30th Anniversary, pubblicata il 7 febbraio 2020, mentre il cantante partecipa a Sanremo con il brano Il confronto.

Il testo e l’audio di questa nuova e bellissima versione della emozionante canzone, scritta insieme a Giancarlo Bigazzi, che già nel 1995 suscitò non poche polemiche per il titolo ritenuto eccessivamente esplicito e volgare, polemiche scatenate anche ai giorni nostri ma come giustamente dice Marco, le canzoni sono figlie del tempo e non per questo vanno oggi censurate.

Bella stronza Testo Marco Masini & Modà

[Masini]

Bella stron*a

Che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo, tu mi dici sorridendo “Ne ho abbastanza”

Bella stron*a

[Kekko Silvestre]

Che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti

Con il cu*o sul Ferrari di quell’essere arrogante

Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo…

[Insieme]

Il disprezzo

[Masini]

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stron*a che sorridi di rancore

[Kekko Silvestre]

Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare?

[Insieme]

Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna

[Masini]

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza

[Kekko Silvestre]

Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio

[Insieme]

E ogni volta che ti spogli non lo senti il freddo dentro?

Quando lui ti paga i conti non lo senti l’imbarazzo del silenzio?

[Kekko Silvestre]

Perché sei bella, bella, bella, bella stron*a!

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

[Insieme]

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì…

[Kekko Silvestre]

Bella stron*a

[Masini]

Ti ricordi…

Quando con i primi soldi ti ho comprato quella spilla

Che t’illuminava il viso e ti chiamavo “la mia stella”





[Kekko Silvestre]

Quegli attacchi all’improvviso che avevamo noi di sesso e tenerezza

[Masini]

E tenerezza

[Masini]

Bella stron*a, sì…

[Kekko Silvestre]

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stron*a che sorridi di rancore

[Masini]

Di rancore

[Insieme]

Ma se Dio ti ha fatto bella come il cielo come il mare

A che cosa ti ribelli, di chi ti vuoi vendicare?

[Masini]

Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna

[Kekko Silvestre]

Esci dai tuoi pantaloni mi accontento come un cane degli avanzi

[Masini]

Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da pu**ana

[Insieme]

E tenerti a gambe aperte fin che viene domattina





[Masini]

Ma di questo nostro amore così tenero e pulito

[Kekko Silvestre]

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stron*a

[Masini]

Bella stron*a, sei!

[Masini]

Bella stron*a!

[Kekko Silvestre]

Bella stron*a!

[Masini]

Bella stron*a!





