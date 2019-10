Niall Horan – Nice To Meet Ya: audio, video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Dalla mezzanotte di venerdì 4 ottobre 2019, è disponibile il nuovo singolo del cantautore britannico Niall Horan che si intitola Nice To Meet Ya, primo estratto secondo album dell’ex One Direction, successore del fortunato disco d’esordio Flicker (ottobre 2017), certificato Oro e Platino i vari paesi. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’inedito.

Entro la fine del 2019 dovrebbe uscire questo attesissimo progetto, anticipato da questa interessante canzone, scritta dal cantante con la collaborazione di Tobias Jesso Jr. & RuthAnne, mentre Julian Bunetta ha curato la produzione.

In realtà, il brano in oggetto non è una vera e propria novità, poiché molti tra i numerosissimi supporters del giovane artista, avranno già avuto modo di apprezzarlo attraverso live video presenti su Youtube, in quanto nell’agosto 2019 è stato presentato al Capitol Congress di Los Angeles insieme a un altro inedito battezzato “Put a little love on me ”. I testi sono stati pubblicati il 30 settembre.

E dalle sei del mattino del 4 ottobre, sarà online anche il video ufficiale di questa canzone descritta come una uptempo con vibrazioni vintage. Il filmato è stato diretto da The Young Astronauts e prodotto da Jeff Pantaleo.

Niall Horan – Nice To Meet Ya Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I like the way you talk, I like the things you wear

I want your number tattooed on my arm in ink, I swear

‘Cause when the morning comes, I know you won’t be there

Every time I turn around, you disappear

Mi piace il modo in cui parli, mi piacciono le cose che indossi

Voglio il tuo numero tatuato sul mio braccio con l’inchiostro, lo giuro

Perché quando giungerà il mattino, so che non ci sarai

Ogni volta che mi giro, tu sparisci

[Verse 2]

I wanna blow your mind, just come with me, I swear

I’m gonna take you somewhere warm, you know j’adore la mer

‘Cause when the morning comes, I know you won’t be there

Every time I turn around, you disappear

Voglio sbalordirti, vieni con me, giuro

Che ti porterò in un posto caldo, sai amo il mare

Perché quando giungerà il mattino, so che non ci sarai

Ogni volta che mi giro, tu sparisci

[Chorus]

(I got love for you)

(I got love for you)

Nice to meet ya

(I got love for you)

(I got love for you)

(Mi prederò cura di te)

(Mi prederò cura di te)

Piacere di conoscerti

(Mi prederò cura di te)

(Mi prederò cura di te)





[Refrain]

Nice to meet ya, what’s your name?

Let me treat ya to a drink

Piacere di conoscerti, come ti chiami?

Lascia che ti offra da bere

[Bridge]

One minute, you’re there, the next one, you’re gone

Been waiting for you all night, so come on

You know what I need, you know what I want

You know what I need now, you know what I need now

Un minuto, ci sei, quello dopo, te ne sei andato

E’ tutta la notte che ti aspettavo, quindi forza

Sai di cosa ho bisogno, sai cosa voglio

Sai di cosa ho bisogno adesso, sai di cosa ho bisogno adesso





[Refrain]

Nice to meet ya, what’s your name?

Let me treat ya to a drink

Piacere di conoscerti, come ti chiami?

Lascia che ti offra da bere

[Outro]

Nice to meet ya

(I got love for you)

Where ya been?

(I got love for you)

Let me treat ya

(I got love for you)

To a drink

(I got love for you)

Nice to meet ya

Piacere di conoscerti

(Mi prederò cura di te)

Dove sei stato?

(Mi prederò cura di te)

Lascia che ti tratti

(Mi prederò cura di te)

Da bere

(Mi prederò cura di te)x

Piacere di conoscerti





Ascolta su:

Youtube – Video

Spotify

Deezer