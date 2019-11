Mina Fossati: in uscita l’album collaborativo di inediti: info e titoli delle canzoni

La cantante lombarda Mina Mazzini e il cantautore e polistrumentista genovese Ivano Fossati, insieme nel nuovo album, negli scaffali dei negozi dal 22 novembre 2019 (via PDU) in diverse versioni e non poteva essere altrimenti visto che stiamo parlando di un disco di inediti e del primo (e probabilmente ultimo) lavoro collaborativo. I titoli delle canzoni e le versioni in vendita.

Questi due grandi artisti della musica italiana, per la prima volta insieme in undici nuove canzoni, scritte e composte da Ivano e interpretate insieme. C’è da aggiungere che otto anni fa, Fossati sosteneva che non avrebbe più fatto né concerti, né dischi, ma quando gli proposero di collaborare con la Mazzini, non poteva rifiutare perché sarebbe stata un’occasione irripetibile: “Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina. Per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album” ha recentemente affermato l’artista, e come dargli torto!

Anticipato dal fortunato e bel singolo nonché settima traccia Tex-Mex, un meraviglioso duetto uscito lo scorso 7 novembre, questo lavoro racchiude altri dieci inediti che un po’ tutti non vediamo l’ora di ascoltare. Un piccolo assaggio della seconda track Farfalle, abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo nel finale del video che accompagna il citato singolo. Inoltre, nel trailer di La Dea Fortuna, si è avuto modo di ascoltare un pezzetto di un ulteriore brano battezzato Luna Diamante, sesta traccia in scaletta.

Versioni in vendita





Sono questi i primi assaggi del progetto, commercializzato nelle seguenti versioni che vediamo nel dettaglio:

CD Digipack;

CD Deluxe Hardcover Book: in questa versione sono presenti anche due versioni di “Settembre”, quella originale interpretata da Ivano Fossati e una inedita cantata da Mina;

Vinile – LP Colorato Bianco Trasparente, 180GR;

Vinile – LP Nero, 180GR;

Versione Deluxe Special Book: cofanetto dedicato ai fan più sfegatati, che racchiude il Vinile BIANCO 7″ 45 giri di “Settembre”, il Picture disc, il CD, il libretto e la stampa numerata di un disegno speciale di Mauro Balletti.

Mina Fossati tracklist (album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Versione CD Deluxe Hardcover Book – Vinile nero 180GR – Vinile Colorato Bianco Trasparente 180GR – Cofanetto Edizione Deluxe – Download – Download su iTunes

L’infinito di stelle 3:44 Farfalle 2:59 Ladro 3:51 Come volano le nuvole 4:14 La guerra fredda 4:24 Luna diamante 4:34 Tex-Mex 4:03 Amore della domenica 4:04 Meraviglioso, è tutto qui 3:16 L’uomo perfetto 4:18 Niente meglio di noi due 3:43