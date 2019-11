Mina & Ivano Fossati – Tex-Mex: video ufficiale, audio e testo del duetto

Mina e Ivano Fossati in un meraviglioso duetto sulle note di Tex-Mex, singolo disponibile da giovedì 7 novembre 2019 come primo anticipo dell’album collaborativo di inediti intitolato Mina Fossati, negli scaffali dei negozi dal successivo 22 novembre via PDU, nel classico CD, in vinile e in digitale. Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da Mauro Balletti.

Questi due immensi artisti per la prima volta uniscono le loro voci in 11 nuove canzoni, scritte e composte da Ivano e interpretate insieme. Questo primo bellissimo assaggio, è accompagnato da un filmato animato, che propone un finale sorprendente, nel quale si sente qualcosa di inedito che sarà racchiuso nel disco: sto parlando di Farfalle, seconda traccia del progetto collaborativo, che stando a quel poco che si sente, sembra un pezzo molto interessante e allegro.

In uno smartphone su Marte, vediamo comparire due astronauti che ballano sulle note del brano, nel quale sentiamo Mina cantare “Farfalle, farfalle, il segno dell’estate, arrivano le rondini, appaiono….” e Fossati “l’aria dell’estate, si accorciano le gonne delle… fidanzate“. Un originale snippet!

Tex-Mex testo — Mina • Ivano Fossati

Download su: Amazon – iTunes

[I. Fossati]

Sento dire che

su quella carretera nera

stai tornando verso casa stasera e manca poco

mi farà male, so quello che sale

e sai tu quello che gli occhi sanno

molto più delle parole sanno

è la storia della nostra vita

l’amore giura e scongiura un momento

ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più





[Mina]

A mano a mano

che sale su per l’altopiano

la mia corriera sbuffa l’aria, corre e frusta l’aria

e intorno manda fiamme,

lampi nella notte in arrivo

[Insieme – M. Mazzini]

Meglio così

altrimenti se ne vanno i giorni

fra mancanza e silenzio

litigi e tradimento

perdona i pentimenti, che noia!

ma guarda tutti quelli laggiù

come ballano e si baciano

con che sguardi s’ingannano

per un’occhiata così

anche tu m’hai desiderata

e allora sono tornata

e allora sono tornata (tornata, tornata, tornata)

[Mina]

E vengo a dirti che

in mezzo a quest’arsura

in questa notte scura, scura

con la polvere e il caldo che sconfigge la passione trafigge, illude, distrugge

ma se perdona, perdonerà anche me.

[I. Fossati]

E dal buio in fondo

qualcosa si avvicina piano

sento l’asma di un motore lontano

mi farà male vederti

ma fanno già festa i cani del mio cuore.





[Insieme – *I. Fossati – M. Mazzini – CORO]

Meglio così!

altrimenti se ne vanno i giorni

fra lontananza e silenzio

litigi e tradimento

perdono i pentimenti, che noia

ma guarda tutti quelli laggiù

come ballano e si baciano

con che sguardi s’incatenano

per un’occhiata così

*anch’io ti ho desiderata

e allora sono tornata (tornata, tornata)

E ALLORA SONO TORNATA





Ascolta su: