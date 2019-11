Mina & Ivano Fossati – L’infinito di stelle: audio e testo della nuova canzone

L’infinito di stelle è la traccia che apre l’album Mina Fossati, primo disco che vede i due artisti insieme, disponibile da venerdì 22 novembre 2019.

Il testo, l’audio della nuova dolcissima canzone, scritta e composta da Ivano, come del resto tutti i brani facenti parte dell’atteso progetto discografico.

L’infinito di stelle testo — Mina • Ivano Fossati

[I. Fossati]

Per la strada di nuovo

la pioggia è passata

e una luce si muove… per me

c’è ancora speranza in questa terra

civilizzata soprattutto… dai poeti

l’ultima volta che ti ho scritto

era settembre eppure il tempo…

è andato via

ma dove sei tu e il mondo intero?

è per questo io sono qui

e mai nemmeno per un attimo

voglio stare lontano da te

e vedi che… parole semplici

piccola fiamma che risplendi.





[Mina, Insieme]

Nell’infinito di stelle qualcosa stanotte brilla…

anche per me

e tutto ha senso, c’è bellezza, spazio, amore

aria di tenerezza… intorno

forse è un sogno… di quelli che non si perdono

di quelli a cui… la gente crede

domani è un altro giorno

viene a prenderci per mano

ma ora non è il momento

adesso no

io nemmeno… per un attimo

voglio stare lontano da te

vedi che parole semplici

proprio per questo… ci crederei

[Mina, I. Fossati]

Nessun’altra ragione che è un sogno

ma sono sicura che basta… per noi

un caffè in due

qualche stella di carta

e nel buio del cielo la fuori

è già domani





[Mina, Insieme]

Ecco perché siamo qui

ecco perché… siamo qui





