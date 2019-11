Bryant Myers – Gan-Ga (Remix) feat. Anuel AA: audio, video, testo e traduzionw

Gan-Ga, singolo di Bryant Myers, pubblicato il 25 luglio 2019, è dal successivo 15 novembre disponibile nel Remix con la collaborazione di Anuel AA.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Insomnia, molto visualizzato e presente in Youtube Tendenze. Agli autori della precedente versione, vale a dire Cromo X & Bryant Myers, si aggiunge il contributo di Anuel, mentre la produzione resta di Lanalizer & Cromo X. Sembra che verrà rilasciato un album contenente altri remix, come la versione con Farruko (già online) e quella con Bad Bunny.

In questa contagiosa canzone dei due artisti portoricani, si parla di band, successo, soldi, oggetti di lusso, droga e armi, insomma, i soliti argomenti che propone questo genere musicale. Non mancano citazioni a Michael Jackson, al wrestler Triple H e a Maluma, anche se in questo caso sembra una sorta di dissing nei confronti del colombiano.

Gan-Ga Remix testo e traduzione

[Intro: Anuel AA]

Brr

Lanalizer got the fire

(Yeah, yeah, yeah), yeah

Anuel

Me ven con to’ lo que tengo y también quieren verse así

Antes cobraba 500 y ahora son 500 mil

Yo tengo mucho’ enemigo’, no me puedo dormir (Brr)

Yo nunca me vo’a dormir

[Coro: Bryant Myers]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Trata’)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan (Yeah, yeah-eh; brr)

[Coro: Anuel AA]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK (Lo’ AK)

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Brr)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan (Uy)

[Verso 1: Anuel AA]

Nunca flow Maluma, siempre Real G (Real G)

Y hasta a Triple H le hacemo’ la Pedigree (La Pedigree)

Lo palo’ son AR, fifteen (Brr)

Y yo no soy Romeo, pero en el trap yo soy el king (Yo soy el king)

Y yo no vendo carro’ y ya tengo un dealer (Brum)

Sold out lo’ concerts como los Beatle’ (Uy)

Y con la’ lenta hice pa’l de mile’ (Pa’l de mile’, eh)

Michael Jackson, lo’ zombie’, Thriller, yeah

[Verso 1: Bryant Myers]

AP rose, my neck froze, pa’l de hoes, pussy, clothes

Versa’, Dolce, Ferra’, Porsche, moñas crunch, yeah (Gring, gring)

Fue difícil, pero lo logramo’

Ahora estamo’ en los kilo’, empezamo’ en los gramo’

Cerraron la puerta, pero la tumbamo’

Nosotros siempre ganamo’

[Coro: Bryant Myers]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Trata’)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan (Yeah, yeah-eh)

[Coro: Anuel AA]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK (Lo’ AK)

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Brr)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan, yeah

[Verso 2: Bryant Myers]

Siempre real, my nigga, nunca fake (Nunca)

Date una cachá’, haze, haze (Haze)

La tengo engancha’, ey, ey (¡Ey!)

No mires pa’ acá, ey, ey (Yeah)

Quiero más botella’ y más bitche’

Lo’ trabajo’ ya pasaron el preacher

Yo lo’ vendí en treinta y los compré en quince

Yo lo’ vendí en treinta y los compré en quince, yeah

[Verso 2: Anuel AA]

La probatoria a mí me estresa

Me e’ positiva, milloneta

Yo tengo un problema de riqueza

Y no me llevo con nadie, flow Vegeta, -ta

Facturando money everyday, everyday (Everyday, everyday)

Shooters que no fallan como Klay, como Klay

[Coro: Bryant Myers ]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Trata’)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan (Yeah, yeah-eh)





[Coro: Anuel AA]

Por eso es que yo ando con mi ganga

Al armero le compramos lo’ AR y lo’ AK

Seteciento’ en el cuello, te muere’ si trata’ (Si trata’)

Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyo’ se trancan (Uy), yeah

[Outro]

Bry-Bry-Bry-Bry-Bryant My-

Bryant Myers

Mera, dímelo, Anuel

Este e’ el remix má’ hijo ‘e la gran puta de la historia del trap

Brr

Millo Gang

Cromo “La X”





BRR

Lanalizer ha acceso il fuoco

(Sì, sì, sì), sì

Anuel

Vedono il mio flow e vogliono anche assomigliare a me

Prima guadagnavo 500 per partito e ora ce ne sono 500 mila

Ho molti nemici, non riesco a dormire (Brr)

Non vado mai a dormire

Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (minacci)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura (Sì, sì-eh; brr)

Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK (l’AK) dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (Brr)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura (oops)

Mai il flow alla Maluma, sono sempre reale (reale)

E anche Triple H facciamo il Pedigree (il Pedigree)

Le nostre pistole sono AR, quindici (Brr)

E io non sono Romeo, ma nella trap latina sono il re (sono il re)

E non vendo auto e ho già un rivenditore (Brum)

Tutti i concerti che faccio sono andati sold-out come i Beatles (Oops)

E piano piano ho avuto successo

Michael Jackson, gli zombi, Thriller, sì

AP rose, il collo pieno di diamanti, per le tro*e, la figa, i vestiti

Versace, Dolce & Gabbana, Ferrari, Porsche, begli oggetti, yeah (Gring, gring)

È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta

Abbiamo iniziato a non essere nessuno, ora tutti ci conoscono

Ci chiudevano la porta, ma l’abbiamo sfondata

Abbiamo sempre vinto





Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (minacci)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura (Sì, sì-eh; brr)

Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK (l’AK) dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (Brr)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura, si

Sempre reale, amico mio, mai falso (mai)

Fumo un po’, nebbia, foschia (foschia)

Ho la mia pistola addosso, ehi, ehi (Ehi!)

Non guardare qui, ehi, ehi (Sì)

Voglio più bottiglie e pu**ane

I miei lavori hanno già superato il predicatore

Li ho venduti a trenta e li ho acquistati a quindici

Li ho venduti a trenta e li ho acquistati a quindici, sì

La libertà vigilata mi stressa

Ma è positiva, spendaccione

Ho un problema di ricchezza

E non prendo nessuno, flow Vegeta, -ta

Fatturo denaro tutti i giorni, tutti i giorni (tutti i giorni, tutti i giorni)

I cecchini non mancano mai il bersaglio come Klay, come Klay

Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (minacci)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura (Sì, sì-eh; brr)

Ecco perché cammino con la mia gang

Compriamo l’AR e l’AK dall’armaiolo

Le catenine sul mio collo valgono 700 dollari, muori se ci minacci (minacci)

Non c’è paura qui, bastardo, è la tua banda ad aver paura (oops), sì

